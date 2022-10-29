Клопп: "Ливерпуль" будет другим после Чемпионата Мира"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что после Чемпионата Мира в Катаре "красные" предстанут другой командой.

"Ливерпуль" неважно начал этот сезон и сейчас занимает только восьмое место в Премьер-Лиге, уступая лидирующему "Арсеналу" уже 12 очков.



Однако Клопп верит, что грядущая пауза, вызванная ЧМ-2022, пойдет "красным" на пользу.



"Да, мы будем другими. Мы будем натренированы, игроки вернутся в строй. Но это зависит от такого, в каком состоянии будут игроки после Чемпионата Мира. Не имею понятия".



"Если все они вернутся здоровыми после Чемпионата Мира... Если все они рано завершат выступать там, получат перерыв и смогут три с половиной недели тренироваться с нами, это было бы абсолютно потрясающе!"



"Однако есть слишком много "если", и в данный момент меня не интересует, каким будет "Ливерпуль" после Чемпионата Мира, меня интересует "Ливерпуль" сейчас", — цитирует Клоппа Sky Sports.