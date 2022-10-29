Поттер не считает свои познания насчет "Брайтона" преимуществом для "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер считает, что его познания насчет "Брайтона" не дадут "синим" особого преимущества в субботнем матче Премьер-Лиги.

В субботу 47-летний Поттер будет противостоять "Брайтону" впервые после своего ухода из клуба в начале сентября.



В преддверии матча на "Стэмфорд Бридж" Грэм, до сих пор не познавший горечи поражения на новом месте работы, выразил уверенность, что "чайки" способны его удивить.



"Ну, это (познания Поттера насчет "Брайтона") помогает лишь чуть-чуть, потому что Роберто (Де Дзерби) там уже несколько недель".



"Вы можете видеть его идеи, видеть разницу. Я бы сказал, что там определенно произошли изменения".



"И хотя я знаю их игроков, там теперь новый тренер, новые идеи. В футболе всегда есть место для сюрприза", — цитирует Поттера talkSPORT.