Тен Хаг считает, что Роналду способен забить 20+ голов в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его нападающий Криштиану Роналду способен покорить рубеж в 20 забитых голов в этом сезоне.

В минувший четверг против "Шерифа" в Лиге Европы Роналду забил свой всего лишь третий гол в этом сезоне, который складывается для него крайне непросто.



Тем не менее, Тен Хаг верит, что Криштиану способен выйти на свою результативность прошлого сезона, когда 37-летний португалец отличился 24 раза, включая 17 в Премьер-Лиге.



"Это зависит от него. Но если вы сложите все шансы, которые он создает сам и которые команда создавала для него в последние недели, то вы увидите, что он по-прежнему способен выходить на правильные позиции и по-прежнему способен завершать атаки. Думаю, это возможно, да", — цитирует Тен Хага The Guardian.