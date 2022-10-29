Клопп доволен, как Нуньес освоился в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что доволен процессом адаптации нападающего Дарвина Нуньеса.

В минувшую среду против "Аякса" в Лиге Чемпионов Нуньес, купленный летом у "Бенфики" за 85 миллионов фунтов, забил свой шестой гол за "Ливерпуль".



Клопп очень доволен, как 23-летний уругваец освоился у "красных" и как преодолел неприятный инцидент с красной карточкой в матче против "Кристал Пэлас" в середине августа.



"Проблема не в том, что парням нужно слишком много времени на адаптацию, но у каждого своя ситуация".



"Дарвин прибыл сюда после коротких летних каникул, отправился с нами в Азию, не говоря ни слова по-английски. Вдобавок, он молод, а "Ливерпуль" — это большой клуб. Он совершил большой шаг и стоил нам дорого".



"Затем ты играешь свой первый матч, и каждый уставился на тебя. Такое ощущение, что вокруг темнота и лишь один луч света, направленный на тебя. Ты должен справляться с такими вещами. Ты должен привыкнуть к новым вещам на тренировкам, к другим требованиям и все такое".



"Затем он хорошо начал против "Сити" (в матче за Суперкубок Англии), выйдя и забив важный гол. В следующем матче он забил "Фулхэму".



"Затем он получил красную карточку и почувствовал себя неловко. Каждый бы так отреагировал. Быть уверенным в себе на 100 процентов и так споткнуться — это не круто. Ты не можешь винить кого-либо другого и вынужден начинать заново".



"С учетом всех этих вещей его показатели результативности невероятны. Я практически уверен, что его xG высок. Он упустил ряд моментов, но он также забивал и участвовал во многих результативных комбинациях".



"Он совершает действительно большие шаги, и это означает, что он адаптируется лучше и лучше. Он провел отличный месяц", — цитирует Клоппа Daily Mail.