Гвардиола: "Юнайтед" возвращается"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что "Манчестер Юнайтед" восстановил свою былую мощь.

Лишь в начале октября "Сити" в доминирующей манере выиграл дерби Манчестера со счетом 6:3. Несмотря на это, Гвардиола находится под впечатлением от прогресса "Юнайтед" при Эрике Тен Хаге.



"У меня есть ощущение, что "Юнайтед" возвращается. Наконец, "Юнайтед" возвращается. Я убедился в этом в четверг (когда МЮ победил "Шериф" 3:0) и против "Челси" в первом тайме (1:1)".



"Мне нравится, как "Юнайтед" выглядит прямо сейчас. Впереди будет много команд, готовых дать нам бой, как "Юнайтед". Поэтому в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге нас ждет борьба", — цитирует Гвардиолу The Independent.