14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 29 октября, восемью поединками стартует 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция



"Лестер" имеет возможность продлить свою серию без пропущенных голов до четырех матчей Премьер-Лиги кряду, чего не случалось четыре года. "Манчестер Сити" выиграл только три из восьми выездных поединков во всех соревнованиях в этом сезоне (4 ничьи, 1 поражение). "Горожане" одержали девять побед в 11 последних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге.



Из лазарета "Лестера" могут вернуться Джонни Эванс и Уилфрид Ндиди.



"Сити" отложит на последний момент решение по нападающему Эрлингу Холанду, который приболел и имеет проблемы со стопой. Эдерсон вернется в ворота после пропущенного выезда в Дортмунд. Кайл Уолкер и Калвин Филлипс продолжают лечиться.



БОРНМУТ — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



"Борнмут" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, хотя до этого в шести подряд не знал поражений. "Тоттенхэм" всего лишь во второй раз при Антонио Конте проиграл два поединка подряд в чемпионате. "Вишенки" одержали только одну победу в 10 встречах со "шпорами" в чемпионате — 1:0 дома в мае 2019 (2 ничьи, 7 поражений).



"Борнмут" надолго потерял голкипера Нето с травмой задней поверхности бедра. Доминик Соланке успевает залечить свою лодыжку,.



"Тоттенхэм" по-прежнему вынужден обходиться без Деяна Кулусевски и Ришарлисона.



БРЕНТФОРД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Брентфорд" проиграл только один из шести домашних матчей этого сезона Премьер-Лиги — против лидирующего "Арсенала". "Вулверхэмптон" не знает побед уже 10 выездных поединков чемпионата кряду, в этой кампании набрав лишь одно очко за пределами "Молинью". "Пчеры" выиграли только две из восьми последних домашних встреч с "волками" в чемпионате.



Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Нергор возобновил тренировки после травмы ахилла и может сыграть впервые с августа. Томас Стракоша, Понтус Янссон и Аарон Хики вернутся уже после Чемпионата Мира.



Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста должен залечить свою небольшую болячку, полученную посреди недели. Тоти Гомеш и Рауль Хименес по-прежнему отсутствуют.



БРАЙТОН — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция



"Брайтон" набрал только два очка из 15 последних в Премьер-Лиге — лишь у "Лидса" меньше за этот отрезок. "Челси" не проиграл ни одного из девяти матчей при Грэме Поттере с учетом всех соревнований. "Синие" ни разу не уступили в 17 последних встречах с "чайками" — с поражения 2:1 в Кубке Англии в январе 1933 (12 побед, 5 ничьих).



К тренировкам с первой командой "Брайтона" вернулись Адам Лаллана и Каору Митома. Ливи Колуилл матч пропускает из-за условий своей аренды. Йоэл Велтман под вопросом.



"Челси" отправляется на этот выезд без травмированных Калиду Кулибали, Весле Фофана, Риса Джеймса и Нголо Канте.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — САУТГЕМПТОН 17:00



"Кристал Пэлас" пропускал в каждом из шести домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Саутгемптон" может впервые с июня 2020 оформить две выездные победы подряд в чемпионате. "Орлы" одержали победу 1:2 во время своего предыдущего выезда к "святым".



После матча дисквалификации возвращается полузащитник "Пэлас" Шейк Дукуре. Натан Фергюсон, Натаниэль Клайн, Крис Ричардс и Джеймс Макартур травмированы.



Армель Белла-Кочап и Ромео Лавиа находятся на пороге возвращения из лазарета "Саутгемптона", но Кайл Уолкер-Питерс снова сыграет уже после Чемпионата Мира.



НЬЮКАСЛ — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Ньюкасл" проиграл только один из 15 последних матчей во всех соревнованиях (8 побед, 6 ничьих). "Астон Вилла" одержала лишь одну победу в 11 последних выездных поединках чемпионата — 1:3 против "Бернли" в мае. "Сороки" ни разу не уступили в 13 последних домашних встречах с "вилланами" в Премьер-Лиге (7 побед, 6 ничьих).



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен приступил к полноценным тренировкам на этой неделе. Также выздоровел Эллиот Андерсон.



После пяти матчей отсутствия с переломом лодыжки Люка Динь снова готов играть за "Виллу". Бубакар Камара идет на поправку, но вернется чуть позже.



ФУЛХЭМ — ЭВЕРТОН 19:00



"Фулхэм" впервые с апреля 2019 одержал три победы подряд в Премьер-Лиге. "Эвертон" не выиграл ни одного из 12 последних выездных матчей против команд из верхней половины таблицы (4 ничьи, 8 поражений). "Дачники" одержали две победы в трех последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге.



Крайний защитник "Фулхэма" Кенни Тете восстановился после повреждения задней поверхности бедра. Даниэль Джеймс снова доступен для тренера, пропустив матч против "Лидса" из-за условий своей аренды.



"Эвертон" по-прежнему лишен Бена Годфри, Йерри Мины и Андроса Таунсена, но Натан Паттерсон уже в строю.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЛИДС 21:45



"Ливерпуль" потерпел уже три поражения в этом сезоне Премьер-Лиги — на одно больше, чем за весь прошлый. "Лидс" проиграл все четыре последних матча в чемпионате и не знает побед уже восемь кряду (2 ничьи, 6 поражений). "Красные" ни разу не уступили в 12 последних встречах с "белыми" во всех турнирах — с домашнего поражения 1:2 в апреле 2001 (9 побед, 3 ничьи).



Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара оправился после ушной инфекции. Джордан Хендерсон получил небольшой ушиб против "Аякса" в среду.



"Лидсу" предстоит оценить состояние Лиама Купера, Лео Хьелде, Тайлера Адамса, Джо Гелхардта, Луиса Синистерры и Родриго Морено. Адам Форшоу и Стюрт Даллас точно не сыграют.