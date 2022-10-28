Захарян: "Хочу в "Челси"

Атакующий полузащитник "Динамо" Артур Захарян подтвердил, что надеется перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно.

Достоверно известно, что "Челси" пытался заполучить Захаряна еще минувшим летом, однако из-за санкций в отношении российских футболистов заключение сделки оказалось невозможно.



Тем не менее, 19-летний россиянин, помышляющий о смене гражданства на армянское, все еще надеется осуществить свою мечту и другие клубы, помимо "Челси", не рассматривает.



"Как я узнал об интересе "Челси"? Узнал от своих агентов, плюс клуб сказал, что пришло письмо с запросом от "Челси". Детали трансферные не знаю. Реакция? Меня вызвал Дмитрий Александрович (Гафин, член правления "Динамо") и спросил, хочу ли я перейти, как смотрю на это. Я свою позицию сказал, что да, хочу".



"Я сразу сказал, что хочу. Ждал, когда это все решится. Изучал ли состав? Знал, кто играет на моей позиции: Хаверц, Маунт, Галлахер, Стерлинг".



"Я сразу сказал, что хочу и поеду. Не отменяю вариант с арендой, но хотя бы попробовал бы себя там. Потом вернусь, может, получилось бы сразу там заиграть".



"Агент говорил, что мной интересовался клуб из Испании (рангом ниже, чем "Челси"), но у меня есть "Челси", и я хочу в "Челси".



"Я надеюсь, что зимой продолжатся переговоры и они к чему-то приведут".



"Если "Зенит" сделает предложение? Я хочу сейчас поехать в "Челси", в "Зенит" я не хочу", — сообщил Захарян Sport24.