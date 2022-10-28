Испанцы решили не брать Де Хеа на ЧМ-2022

Первый номер "Манчестер Юнайтед" и самый высокооплачиваемый голкипер в мире Давид Де Хеа не примет участия в ЧМ-2022, не попав даже в расширенную заявку сборной Испании на турнир в Катаре.

И хотя это пока не подтверждено официально, AS утверждает, что главный тренер испанской сборной Луис Энике включил в расширенную заявку пять голкиперов, включая трех из Премьер-Лиги.



Этими тремя стали Давид Райя из "Брентфорда", Роберт Санчес из "Брайтона" и Кепа Аррисабалага из "Челси". Их дополняют Унаи Симон из "Атлетика" и Давид Сория из "Хетафе". Де Хеа места среди 55 игроков не нашлось.



Отметим, что в этом сезоне Де Хеа является безусловным первым номером "Юнайтед", а главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг неоднократно отмечал игру Давида. Правда, клуб не спешит предлагать 31-летнему испанцу новый контракт.