Испанцы решили не брать Де Хеа на ЧМ-2022
Первый номер "Манчестер Юнайтед" и самый высокооплачиваемый голкипер в мире Давид Де Хеа не примет участия в ЧМ-2022, не попав даже в расширенную заявку сборной Испании на турнир в Катаре.
И хотя это пока не подтверждено официально, AS утверждает, что главный тренер испанской сборной Луис Энике включил в расширенную заявку пять голкиперов, включая трех из Премьер-Лиги.
Этими тремя стали Давид Райя из "Брентфорда", Роберт Санчес из "Брайтона" и Кепа Аррисабалага из "Челси". Их дополняют Унаи Симон из "Атлетика" и Давид Сория из "Хетафе". Де Хеа места среди 55 игроков не нашлось.
Отметим, что в этом сезоне Де Хеа является безусловным первым номером "Юнайтед", а главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг неоднократно отмечал игру Давида. Правда, клуб не спешит предлагать 31-летнему испанцу новый контракт.
28.10.2022 22:00
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Кепа>Де Хеа - очевидный факт. Второй просто здулся, после того, как МЮ дал ему огромный контракт
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