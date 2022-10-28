Гвардиола считает, что Уолкер и Филлипс могут отправиться на ЧМ-2022

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его защитник Кайл Уолкер и полузащитник Калвин Филлипс могут восстановиться к ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее осенью Уолкер перенес операцию на паховой области, а Филлипс — на плече. Несмотря на это, Гвардиола считает, что оба его подопечных могут попасть в заявку сборной Англии на стартующий в следующем месяце турнир.



"Они не готовы к "Лестеру", но я думаю, они идут на поправку, особенно Калвин. Когда я встречаю его в столовой или раздевалке, он говорит мне, что чувствует себя очень хорошо".



"С подвижностью его плеча все идеально, и он уже начал тренироваться, включая работу с мячом. Он должен избегать контакта со своими партнерами по команде, но он чувствует себя очень хорошо. Мы удивлены, как быстро прошло его восстановление".



"Сможет ли Филлипс сыграть за "Сити" до Чемпионата Мира? Если он будет в форме, и я посчитаю, что он готов, он может получить минуты".



"Они оба сохраняют позитивный настрой, они оба оптимистичны. Они остаются на связи с Гаретом (Саутгейтом). Надеюсь, они будут готовы для включения в заявку", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.