Антони отреагировал на обвинения в пижонстве
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони отреагировал на обвинения в пижонстве.
Накануне "Юнайтед" разгромил "Шериф" в Лиге Европы со счетом 3:0 и вышел в плей-офф соревнования.
Свое самое запоминающее действие в этом матче Антони совершил на 38-й минуте, когда сделал два оборота с мячом на бровке, после чего отдал неточный пас.
Замененный уже в перерыве Антони был подвергнут критике со стороны фанатов и медиа, однако 22-летний бразилец даже не думает меняться.
"Мы известны за свое искусство, и я не перестану делать то, что позволило мне добраться туда, где я нахожусь!" — написал Антони у себя в инстаграме по-португальски.
antony did that spin pic.twitter.com/7KtfLvSdbP— (@UTDCJ_) October 27, 2022
28.10.2022 20:00
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