Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони отреагировал на обвинения в пижонстве.

Накануне "Юнайтед" разгромил "Шериф" в Лиге Европы со счетом 3:0 и вышел в плей-офф соревнования.



Свое самое запоминающее действие в этом матче Антони совершил на 38-й минуте, когда сделал два оборота с мячом на бровке, после чего отдал неточный пас.



Замененный уже в перерыве Антони был подвергнут критике со стороны фанатов и медиа, однако 22-летний бразилец даже не думает меняться.



"Мы известны за свое искусство, и я не перестану делать то, что позволило мне добраться туда, где я нахожусь!" — написал Антони у себя в инстаграме по-португальски.



