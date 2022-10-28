Клопп высказался по поводу решения FA не дисквалифицировать его

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал свое мнение по поводу решения FA не наказывать его дисквалификацией.

Напомним, независимая комиссия Ассоциации лишь оштрафовала Клоппа на 30,000 фунтов за то, что Юрген набросился на лайнсмена в концовке матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" ранее в октябре.



По словам Клоппа, он вовсе не оскорблял лайнсмена. Просто Юрген слишком приблизился к помощнику рефери на линии и был очень эмоционален.



"Я знаю, что я сказал. Но также я знаю, что, если бы сказал это с большего расстояния и с другим выражением лица, все было бы совершенно нормально".



"Потому что я сказал: "Как ты мог не назначить штрафной? Как?" Я знаю, как это выглядело".



"Похоже, я самый богатый человек здесь — не уверен, что в мире, но в этой комнате, как минимум. Это большие деньги, но я слышал, их направят на благие цели, поэтому ладно".



"Следовало ли меня дисквалифицировать? Не знаю. Прежде я никогда не был в этой ситуации, я никогда не получал красную карточку, я никогда не получал желтую карточку, насколько мне известно".



"Я не слежу за другими тренерами, которым показывали красную карточку, и не знаю, почему это происходило в их случаях", — цитирует Клоппа talkSPORT.