Гвардиола: "Холанд чувствует себя лучше"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Эрлинг Холанд чувствует себя лучше после ранней замены в матче против дортмундской "Боруссии".

Напомним, в минувший вторник Гвардиола заменил Холанда уже в перерыве безголевого матча Лиги Чемпионов в Дортмунде.



То решение Хосеп объяснил тем, что Эрлинг приболел и чувствовал себя уставшим, вдобавок 22-летний норвежец получил ушиб стопы.



В субботу "Сити" играть против "Лестера" в рамках Премьер-Лиги, однако Гвардиола пока не решил, выпустит ли Холанда.



"Он чувствует себя лучше, но мы еще проведем тренировку днем и оценим его состояние через несколько часов".



"Мы посмотрим, каково состояние его стопы, а после примем решение. Я узнаю через два часа, сможет он сыграть или нет".



"Если Эрлинг будет недоступен — не только завтра, но и в будущем, — то Хулиан (Альварес) является вариантом номер один ему на замену", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.