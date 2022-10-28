Пабло Мари пропустит два месяца
Защитник "Арсенала" Пабло Мари сможет вернуться через две недели после случившегося накануне страшного инцидента.
Напомним, накануне Марио стал одним из шести людей, которые пострадали от вооруженного ножом мужчины в торговом центре в "Милане".
Неизвестный ударил Пабло ножом в спину, из-за чего 29-летний испанец был госпитализирован и перенес срочную операцию по восстановлению двух поврежденных мышц.
Как сообщает Sky Sports, впереди у Мари два месяца отдыха, после которых он сможет вернуться к физическим нагрузкам.
"Мне еще повезло, потому что я видел, как человек умер у меня на глазах", — сообщил Пабло итальянской газете Gazzetta dello Sport.
Добавим, этот сезон Мари проводит в "Монце" на правах аренды из "Арсенала".
28.10.2022 16:00
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