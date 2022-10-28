Кейн отложил переговоры о новом контракте до лета

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн свернул все переговоры о новом контракте до окончания сезона.

В данный момент у Кейна остается только один полный год по действующему контракту, и его решение отказаться от переговоров прежде всего связано с желанием сосредоточиться на игре в футбол, сообщает Evening Standard.



Прямо сейчас Харри счастлив в "Тоттенхэме" и наслаждается сотрудничеством с Антонио Конте, однако неопределенность с будущим главного тренера тоже является важным фактором для капитана сборной Англии.



Летом 2021 Кейн порывался уйти в "Манчестер Сити", однако стал заложником того, что у него есть долгосрочный контракт, из-за чего судьба Харри оказалась в руках президента "шпор" Даниэля Леви, а тот заблокировал этот трансфер.



Чем меньше остается от контракта Кейна, тем больше становится влияние Харри на ситуацию со своим будущим. 29-летний англичанин по-прежнему полон амбиций и мечтает о трофеях.