"Ювентус" все еще надеется вернуть Конте

"Ювентус" не теряет надежд вернуть главного тренера "Тоттенхэма" Антонто Конте.

Ранее в своей карьере Конте тренировал "Ювентус" с 2011 по 2014 год, завоевав три титула Серии А подряд.



Сейчас возглавляемый Массимилиано Аллегри "Ювентус" является бледной тенью той команды, занимая восьмое место в Серии А и не сумев преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вылет в Лигу Европы только укрепил желание клуба из Турина вернуть Конте, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает в конце этого сезона.



Однако "Ювентус" не готов сменить главного тренера посреди сезона и вынужден надеяться, что до лета Антонио не заключит новую сделку со "шпорами".