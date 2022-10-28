"Ювентус" все еще надеется вернуть Конте
"Ювентус" не теряет надежд вернуть главного тренера "Тоттенхэма" Антонто Конте.
Ранее в своей карьере Конте тренировал "Ювентус" с 2011 по 2014 год, завоевав три титула Серии А подряд.
Сейчас возглавляемый Массимилиано Аллегри "Ювентус" является бледной тенью той команды, занимая восьмое место в Серии А и не сумев преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вылет в Лигу Европы только укрепил желание клуба из Турина вернуть Конте, чей контракт с "Тоттенхэмом" истекает в конце этого сезона.
Однако "Ювентус" не готов сменить главного тренера посреди сезона и вынужден надеяться, что до лета Антонио не заключит новую сделку со "шпорами".
28.10.2022 14:00
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эх, благодаря этому лоху и его невыходу из группы с галатасараем однажды поднял с пяти баксов 1200+))
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