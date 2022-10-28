Де Хеа может получить новый контракт с пониженной зарплатой

"Манчестер Юнайтед" может предложить новый контракт своему голкиперу Давиду Де Хеа, но с пониженной зарплатой.

Де Хеа защищает ворота "Юнайтед" после своего перехода из "Атлетико" в 2011 году, однако действующий контракт Давида истекает в конце этого сезона.



В последние месяцы ходят упорные слухи, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг хочет сменить первого номера, и Диогу Кошта из "Порту" стал очередным голкипером, которого связывают с переездом на "Олд Траффорд".



В данный момент Де Хеа остается самым высокооплачиваемым голкипером в мире, и в "Юнайтед", возможно, чувствуют, что игра 31-летнего испанца не в полной мере соответствует его зарплате.



Как сообщает Manchester Evening News, выходом из ситуации может стать подписание нового контракта с более адекватной зарплатой, однако соответствующее решение клуб примет не раньше зимы.