Де Хеа может получить новый контракт с пониженной зарплатой

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" может предложить новый контракт своему голкиперу Давиду Де Хеа, но с пониженной зарплатой.

Де Хеа защищает ворота "Юнайтед" после своего перехода из "Атлетико" в 2011 году, однако действующий контракт Давида истекает в конце этого сезона.

В последние месяцы ходят упорные слухи, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг хочет сменить первого номера, и Диогу Кошта из "Порту" стал очередным голкипером, которого связывают с переездом на "Олд Траффорд".

В данный момент Де Хеа остается самым высокооплачиваемым голкипером в мире, и в "Юнайтед", возможно, чувствуют, что игра 31-летнего испанца не в полной мере соответствует его зарплате.

Как сообщает Manchester Evening News, выходом из ситуации может стать подписание нового контракта с более адекватной зарплатой, однако соответствующее решение клуб примет не раньше зимы.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2022 13:00

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  1. true-manc 28.10.2022 13:06 # true-manc
    вот и сдулся красный пузырек, денег на зп легендам уже не хватает, а дьяволята когда-то любили рассказывать самоуспокоительные сказки, что шейхи скоро наиграются и бла-бла-бла, ору))) Манчестер голубой навсегда

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