Агенту, вымогавшему деньги у Грановской, предъявлены обвинения

Марина Грановская Ведущему британскому футбольному агенту были предъявлены обвинения касательно вымогательства денег у бывшего директора "Челси" Марины Грановской.

Напомним, ранее в октябре стало известно, что неназванный агент потребовал у Грановской 300,000 фунтов за свое посредничество при оформлении трансфера одного из игроков.

Как сообщает The Telegraph, речь идет об агенте Саифе Руби, в отношении которого было проведено полицейское расследование, и сейчас ему были предъявлены обвинения.

Руби надлежит явиться в Магистратский суд Вестминстера 23 ноября. В данный момент Саиф полностью отрицает свою вину.


Метки агенты, Грановская, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2022 12:00

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  1. narcot 28.10.2022 12:11 # narcot
    милфа уже не ебабельна или михуйло выбрал такую фотку?

    (ответить)

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