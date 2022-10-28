Агенту, вымогавшему деньги у Грановской, предъявлены обвинения
Ведущему британскому футбольному агенту были предъявлены обвинения касательно вымогательства денег у бывшего директора "Челси" Марины Грановской.
Напомним, ранее в октябре стало известно, что неназванный агент потребовал у Грановской 300,000 фунтов за свое посредничество при оформлении трансфера одного из игроков.
Как сообщает The Telegraph, речь идет об агенте Саифе Руби, в отношении которого было проведено полицейское расследование, и сейчас ему были предъявлены обвинения.
Руби надлежит явиться в Магистратский суд Вестминстера 23 ноября. В данный момент Саиф полностью отрицает свою вину.
28.10.2022 12:00
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милфа уже не ебабельна или михуйло выбрал такую фотку?
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