Агенту, вымогавшему деньги у Грановской, предъявлены обвинения

Ведущему британскому футбольному агенту были предъявлены обвинения касательно вымогательства денег у бывшего директора "Челси" Марины Грановской.

Напомним, ранее в октябре стало известно, что неназванный агент потребовал у Грановской 300,000 фунтов за свое посредничество при оформлении трансфера одного из игроков.



Как сообщает The Telegraph, речь идет об агенте Саифе Руби, в отношении которого было проведено полицейское расследование, и сейчас ему были предъявлены обвинения.



Руби надлежит явиться в Магистратский суд Вестминстера 23 ноября. В данный момент Саиф полностью отрицает свою вину.