"Реал" поборется за Беллингема

"Реал" решил составить конкуренцию грандам Премьер-Лиги в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.

В свои 19 лет Беллингем уже заслужил репутацию одного из лучших полузащитников Европы, и клубы вроде "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" мечтают вернуть Джуда на родину.



Однако Daily Mail утверждает, что "Реал" не будет оставаться в стороне. Продажа Каземиро в "Юнайтед" минувшим летом, а также возраст Тони Крооса с Лукой Модричем подталкивают Королевский клуб к тому, чтобы побороться за игрока сборной Англии.



Сейчас у Беллингема есть контракт в Дортмунде с зарплатой в 50,000 фунтов до июня 2025, однако "Боруссия" надеется предотвратить уход Джуда, заключив новую сделку.