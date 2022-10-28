Скоулз: "Гарначо был похож на молодого Роналду"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что юный нападающий Алехандро Гарначо напомнил ему молодого Криштиану Роналду.
В матче Лиги Европы против "Шерифа" Гарначо впервые в карьере появился в стартовом составе "Юнайтед", и своей игрой 18-летний аргентинец произвел неизгладимое впечатление на Скоулза.
"Он был исключительно хорош, он обладает настоящим мастерством. Мне нравится в нем его нацеленность и то, что он всегда бежит на защитников. В его игре было все — ему лишь не хватило гола или результативной передачи".
"Этот клуб любит игроков, которые развлекают трибуны. Он был похож на молодого Криштиану тем, как он берет мяч и перемещается с ним. Я под впечатлением. Он владеет обеими ногами, и это делает его таким непредсказуемым".
"Думаю, он показал яркую игру для 18-летнего парня. У него большое будущее", — сообщил Скоулз BT Sport.
28.10.2022 09:00
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Второй Македа.
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новый янузай?
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Гарначо ртлт будущий топарик
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