Артета: "Арсеналу" нужна перезагрузка"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда нуждается в перезагрузке после поражения 2:0 от ПСВ.

Поражение в Эйндховене стало первым для "Арсенала" за 10 последних матчей. Артету удивило, насколько посредственный футбол показала его команда.



В воскресенье "канониров" ожидает противостояние с "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиги, и Микель ожидает, что его команда взбодрится.



"Это концовка длинного отрезка матчей, и сейчас нам нужно перезагрузиться и проанализировать случившееся. ПСВ заслужил победу, бесспорно. Сегодня мы ничуть не соответствовали своему уровню".



"На прошлой неделе (против ПСВ дома) мы полностью контролировали игру. Сегодня это было сложно, и когда ты играешь таким образом против команд топ-уровня, победить очень непросто. Сегодня мы были крайне плохи".



"В последнее время мы играем отрезками. То мы исключительно хороши, то нам приходится страдать. У нас нет стабильности на протяжении 95 минут, как нам хочется".



"В нашей игре нет угрозы и агрессии, как прежде, и это тревожно. В момент, когда что-то идет не так, мы просто опускаем руки и не знаем, как на это реагировать".



"Моя ответственность в том, чтобы заставлять игроков показывать свой лучший футбол. Им удавалось играть так, как, наверное, никто не ожидал. Теперь мне нужно восстановить это", — цитирует Артету The Independent.