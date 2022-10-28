Артета: "Арсеналу" нужна перезагрузка"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда нуждается в перезагрузке после поражения 2:0 от ПСВ.
Поражение в Эйндховене стало первым для "Арсенала" за 10 последних матчей. Артету удивило, насколько посредственный футбол показала его команда.
В воскресенье "канониров" ожидает противостояние с "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиги, и Микель ожидает, что его команда взбодрится.
"Это концовка длинного отрезка матчей, и сейчас нам нужно перезагрузиться и проанализировать случившееся. ПСВ заслужил победу, бесспорно. Сегодня мы ничуть не соответствовали своему уровню".
"На прошлой неделе (против ПСВ дома) мы полностью контролировали игру. Сегодня это было сложно, и когда ты играешь таким образом против команд топ-уровня, победить очень непросто. Сегодня мы были крайне плохи".
"В последнее время мы играем отрезками. То мы исключительно хороши, то нам приходится страдать. У нас нет стабильности на протяжении 95 минут, как нам хочется".
"В нашей игре нет угрозы и агрессии, как прежде, и это тревожно. В момент, когда что-то идет не так, мы просто опускаем руки и не знаем, как на это реагировать".
"Моя ответственность в том, чтобы заставлять игроков показывать свой лучший футбол. Им удавалось играть так, как, наверное, никто не ожидал. Теперь мне нужно восстановить это", — цитирует Артету The Independent.
28.10.2022 08:00
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Последние комментарии:
Качественная глубина скамейки отсутствует.
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Easport про ТТХ ты хапизделся конечно что нету игроков. Они провели неплохую закупку игроков. И что конте жалуется ты этому вериш....
Перешич, Кусулевский, Бентанкур, Бисума, Ришарлисон, Фостер
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Та же история сейчас происходит с Ливерпулем и ТТХ. Функциональная яма. Ливерпуль потому что катают почтим одним составом 3 или 4 год. У ТТХ похожая история со скамейкой и составом.
Теперь посмотрите на МЮ, у них пока не идеальная сыгранность, но у них куча топ-игроков и они только только набирают ход. Будь у нас вчера Роналдо вместо Нкетии, свои моменты он бы использовал и сейчас бы таких разговоров не было. Тен Хагу в этом плане очень повезло.
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Игроки скамейки не соответствуют уровню клуба, а некоторые и уровню второй десятки АПЛ. Нкетия не проходил в составл Лидса при Бъелсе, как ему можно было дать новый контракт с огромной личкой всего за пару матчей в конце сезона? Он ментальный лузер. Тоже самое Холдинг, Седрик, Локонга.
Нужна равноценная замена Парти, Мартинелли, Сака и Жезусу. Нужны вливания в состав, это потребность времени, ничего не поделаешь, таков футбол сейчас. Сити каждый сезон молча покупают новых игроков за огромные деньги, потому и не проседают на дистанции. В остальных чемпах нагрузки меньше и матчей тоже. Еще и есть перерыв новогодний.
Короче Артета норм, просто нужны бабки. Талант есть, бабок нет.
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