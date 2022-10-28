Тен Хаг отрицает, что заменил Антони из-за пижонства
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заверил, что заменил вингера Антони в перерыве матча Лиги Европы против "Шерифа" вовсе не за пижонскую игру.
В первые 45 минут матча на "Олд Траффорд" в четверг вечером Антони не запомнился ничем, кроме своего фирменного финта, принявшись крутиться с мячом у бровки.
Во время трансляции телекамера тут же переключилась на Тен Хага, который неодобрительно покачал головой. А уже в перерыве Эрик заменил стоившего "Юнайтед" 86 миллионов фунтов бразильца на Маркуса Рэшфорда.
После победы со счетом 3:0 Тен Хаг отверг предположения, что этой заменой он наказал Антони за пижонство.
"Нет, дело не в этом. Замена была более-менее запланированной".
"Я хотел получше посмотреть на Криштиану (Роналду и Маркуса Рэшфорда вместе. Также, думаю, Гарначо сыграл очень хорошо", — цитирует Тен Хага talkSPORT.
October 27, 2022
28.10.2022 07:00
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Хуйней страдает. Результата ноль, переоценка собака
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КПД у парня близко к нулю был, так что замена напрашивалась еще в первом тайме.
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Парню срочно к доктору. Сам по себе делает непонятные движение ногами, бессмысленно, бесполезно
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