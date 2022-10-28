Тен Хаг отрицает, что заменил Антони из-за пижонства

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заверил, что заменил вингера Антони в перерыве матча Лиги Европы против "Шерифа" вовсе не за пижонскую игру.

В первые 45 минут матча на "Олд Траффорд" в четверг вечером Антони не запомнился ничем, кроме своего фирменного финта, принявшись крутиться с мячом у бровки.



Во время трансляции телекамера тут же переключилась на Тен Хага, который неодобрительно покачал головой. А уже в перерыве Эрик заменил стоившего "Юнайтед" 86 миллионов фунтов бразильца на Маркуса Рэшфорда.



После победы со счетом 3:0 Тен Хаг отверг предположения, что этой заменой он наказал Антони за пижонство.



"Нет, дело не в этом. Замена была более-менее запланированной".



"Я хотел получше посмотреть на Криштиану (Роналду и Маркуса Рэшфорда вместе. Также, думаю, Гарначо сыграл очень хорошо", — цитирует Тен Хага talkSPORT.



