Тен Хаг отрицает, что заменил Антони из-за пижонства

Антони Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заверил, что заменил вингера Антони в перерыве матча Лиги Европы против "Шерифа" вовсе не за пижонскую игру.

В первые 45 минут матча на "Олд Траффорд" в четверг вечером Антони не запомнился ничем, кроме своего фирменного финта, принявшись крутиться с мячом у бровки.

Во время трансляции телекамера тут же переключилась на Тен Хага, который неодобрительно покачал головой. А уже в перерыве Эрик заменил стоившего "Юнайтед" 86 миллионов фунтов бразильца на Маркуса Рэшфорда.

После победы со счетом 3:0 Тен Хаг отверг предположения, что этой заменой он наказал Антони за пижонство.

"Нет, дело не в этом. Замена была более-менее запланированной".

"Я хотел получше посмотреть на Криштиану (Роналду и Маркуса Рэшфорда вместе. Также, думаю, Гарначо сыграл очень хорошо", — цитирует Тен Хага talkSPORT.


Метки Антони, видео, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, Шериф

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2022 07:00

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  1. xah 28.10.2022 07:47 # xah
    Хуйней страдает. Результата ноль, переоценка собака

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  2. gin 28.10.2022 07:25 # gin
    КПД у парня близко к нулю был, так что замена напрашивалась еще в первом тайме.

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  3. infamous 28.10.2022 07:13 # infamous
    Парню срочно к доктору. Сам по себе делает непонятные движение ногами, бессмысленно, бесполезно

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