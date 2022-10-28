Унаи Эмери: с "Вильи" в "Виллу"

Унаи Эмери довольно неожиданно охотно откликнулся на предложение "Астон Виллы", которая заполучила менеджера, совсем недавно в очередной раз выигравшего Лигу Европы и участвовавшего в полуфинале Лиги Чемпионов с "Вильяррелом". Ранее Эмери не очень удачно работал в Англии с "Арсеналом" и отказывал богатому "Ньюкаслу". Чем же вдохновил его вариант с перспективной, но кризисной "Виллой"?

В футболе, как и в жизни, время решает все, и сейчас самое время для Унаи Эмери вернуться к незавершенным делам в английской Премьер-Лиге. Его назначение на "Вилла Парк" означает, что он вернется в Англию через три года после увольнения из "Арсенала". Увольнения, которое он переживал болезненно, но сумел доказать всем, что остается мудрым и грамотным специалистом, отлично проявив себя в "Вильярреале".



Эмери мог вернуться в Англию в ноябре прошлого года, когда получил предложение от "Ньюкасла", но тогда он был в самом разгаре кампании "Вильярреала" в Лиге Чемпионов, которая в конечном счете оборвалась только на стадии полуфинала, где "желтая субмарина" "утонула" в противостоянии с "Ливерпулем".



Тогда предложение "Ньюкасла" пришло в неудобное для Эмери время — кроме занятости в Лиге Чемпионов с "Вильярреалом", Унаи наслаждался общением с сыном, с которым он ранее не мог проводить много времени из-за постоянных разъездов по работе. Также он комфортно чувствовал себя в "Вильярреале", получив все то, чего у него не было в "Арсенале": уважение руководства и трибун, движение клуба в правильном направлении.



Помимо выхода в полуфинал Лиги Чемпионов, Эмери завоевал с "Вильярреалом" свой очередной трофей Лиги Европы, обыграв в финале "Манчестер Юнайтед". Но в новом сезоне что-то пошло не так — обилие травм и отсутствие свежих игроков привело к тому, что команда в ее нынешнем состоянии уперлась в потолок возможностей и нуждалась в обновлении, а руководство, похоже, этого не понимало.



Но теперь это будет заботой другого тренера (вероятно — Кике Сетьена, бывшего наставника "Барселоны"), так как Эмери решил рискнуть и второй раз попытать счастья в английской Премьер-Лиге. Для него очень важно доказать, насколько хорош он будет в условиях, когда ему предоставят чуть больше свободы, чем у испанца было в свое время в "Арсенале". Кажется, именно этой свободой в построении команды и подкупило Эмери предложение "Виллы".



У многих сложилось впечатление, что дела в "Арсенале" у Эмери шли не очень хорошо, но реальность такова, что в своем первом сезоне он выдал серию из 22 матчей без поражений, а кроме того, вывел "Арсенал" в финал Лиги Европы.



Ранее приводивший "Пари Сен-Жермен" к чемпионству в Лиге 1 и выигравший три Лиги Европы с "Севильей" Эмери был уволен после 18 месяцев работы в "Арсенале", когда случилась семиматчевая серия без побед, и команда отстала на восемь очков от топ-4 Премьер-Лиги. Но было ощущение, что главная причина отставки в том, что Эмери не нашел настоящий контакт с командой.



Также Эмери никогда не чувствовал, что в "Арсенале" у него есть реальная власть, чтобы принимать решения, необходимые для того, чтобы двигаться в том направлении, которое Унаи считал правильным. Это не могли не чувствовать игроки, что в итоге и вылилось в потерю контроля над раздевалкой. Есть мнение, что Эмери хорош только в крепких середняках именно потому, что его не воспринимают всерьез "звездные" игроки.



Микель Артета, пришедший на смену Эмери, получил все то, чего не было у Унаи, и руководство клуба поддержало его в ряде непростых решений, которые помогли очистить команду от "примадонн" и привести в чувство ряд игроков —например, Гранита Джаку. Артете было проще, так как он не был для "Арсенала" чужим человеком, идеально говорил на английском, в отличие от ставшего "мемом пресс-конференций" соотечественника, ну и, попросту оказался чуть более жестким и авторитетным человеком для непростой раздевалки "канониров".



В "Астон Вилле" ему будет проще, потому что тут авторитет Эмери и выигранных им трофеев сам по себе будет выше, чем в "Арсенале". Вдобавок он сам стал мудрее, лучше подготовленным к работе в Премьер-Лиге, после "шишек", набитых в "Арсенале" и реабилитации своего реноме в "Вильярреале".



Мудрые тренеры, если у них есть выбор, всегда предпочтут присоединиться к команде, которая находится в плохой форме, но обладает большим потенциалом и нынешняя "Астон Вилла" — именно такой вариант для Эмери. Сейчас все встало на свои места — он прочувствовал правильный момент для ухода из остановившегося в развитии "Вильярреала", его сын Ландер сам побудил Унаи принять предложение "Астон Виллы", а его агент Жорже Мендеш быстро договорился обо всем с бывшим и будущим клубами Эмери.



"Вильярреал" всегда знал, что Эмери рано или поздно предпримет вторую попытку покорить Премьер-Лигу, так как в его контракте был пункт о 6 миллионах евро отступных, если Унаи получит предложение, которое его заинтересует. Знал это и сам Эмери, подтянув английский, ставший объектом насмешек во время его пребывания в "Арсенале". Что интересно, ранее Эмери учил английский по культовому сериалу "Острые козырьки", а его действие как раз проходит в Бирмингеме времен начала прошлого столетия!







Эмери видит в "Астон Вилле" спящего гиганта — клуб с обширной и преданной болельщицкой базой, великой историей и составом, который можно улучшить даже без большого числа трансферов. Он говорит об амбициозном проекте, который будет развиваться постепенно, а амбиции — это именно то, чего не хватало испанским командам, которыми он руководил. Для начала Эмери планирует сделать "Виллу" постоянным обитателем верхней части турнирной таблицы, затем — вернуть ее в еврокубки, где она по своему историческому уровню должна играть регулярно.



Эмери уверен, что в "Астон Вилле" он получит все то, чего не было в "Арсенале": реальное уважение со стороны игроков, команды и болельщиков, и все рычаги управления командой, которые ему потребуются. Он попытается привить команде порядок, который у него всегда был в "Севилье" и "Вильярреале", создать идентичность "Виллы" и ее стиля, а это — физическая мощь и тактическая гибкость, в первую очередь.



Почему Эмери так тянет в Англию? Стоит вспомнить его слова, сказанные в мае 2020 года: "Футбол — это чистые эмоции. Это чувство в футболе объединяет людей, а в Англии оно очень четкое, укоренившееся. В Англии четкая идентификация болельщиков со своей командой оживляет игру. Там связь очень глубока, как в церкви. Я родился в Сан-Себастьяне, и моя команда — "Реал Сосьедад". Это чувство в моем сердце, и это то, что вы найдете в Англии. Это чудесно, самое прекрасное, что есть. Смотрю футбол, учусь. И если в Англии есть хороший проект, если кто-то хочет меня и готов поддержать меня, я доступен".



"Астон Вилла" смогла убедить поклонника английского футбола из Страны Басков в том, что в Бирмингеме хотят видеть именно Эмери. Здесь он будет гораздо более уместным, чем в богемном Лондоне, ведь "Астон Вилла" очень похожа на тех крепких середняков, с которыми Унаи был успешен в Испании. Но тут, в отличие от Вильярреала, Эмери видит более широкие перспективы, большие возможности, ну и, что немаловажно для него — причастность к старому английскому клубу с историй и той самой атмосферой, которая привлекает баска в английском футболе.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru