"Вест Хэм" выиграл свою группу в Лиге Конференций

"Вест Хэм" одержал свою пятую подряд победу на групповом этапе Лиги Конференций, одолев "Силькеборг" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на Лондонском стадионе был забит в середине первого тайма, когда Мануэль Лансини реализовал пенальти, назначенный за фол голкипера гостей на Мичейле Антонио — 1:0.



В целом "молотобойцы" доминировали над "Силькеборгом" и имели ряд моментов, чтобы упрочить свое преимущество, но не сложилось.



Благодаря этой победе "Вест Хэм" досрочно застолбил за собой первое место в Группе B, а значит сможет перескочить предварительный раунд плей-офф в январе.



"Вест Хэм" (Англия) — "Силькеборг" (Дания) — 1:0 (1:0)



Гол: Лансини 24 (пен).



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Джонсон, Агерд (Керер 76), Огбонна, Палмери, Форнальс (Даунс 68), Лансини, Ковентри (Райс 83), Антонио (Соучек 84), Бенрахма (Скамакка 68).