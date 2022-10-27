МЮ разгромил "Шериф" и вышел в плей-офф Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" разгромил дома "Шериф" со счетом 3:0 и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Весь первый тайм "красные дьяволы" провели в атаках, и порой не верилось, как мяч не попадал в ворота "Шерифа".



А когда показалось, что гости выстоят до перерыва, случился гол. Это Диогу Далот выиграл второй этаж после подачи Кристианом Эриксеном углового — 1:0.



Во втором тайме "Юнайтед" продолжил разрывать своего соперника и на 65-й минуте был вознагражден вторым голом. Люк Шоу с левого края штрафной набросил мяч в центр площадки, где Маркус Рэшфорд нанес удар головой — 2:0.



Точку же в матче на 81-й минуте поставил Роналду, который до этого упустил пару хороших моментов. Криштиану добил мяч в ворота после того, как голкипер "Шерифа" отразил его удар головой — 3:0.



"Юнайтед" одержал комфортную победу с крупным счетом, хотя с первым голом несколько затянул. Теперь "дьяволы" постараются взять реванш у "Реал Сосьедад" и завоевать первое место в группе.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Шериф" (Молдова) — 3:0 (1:0)



Голы: Далот 44, Рэшфорд 65, Роналду 81.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Шоу 63), Линделеф, Мартинес (Магуайр 45), Маласиа, Каземиро (Мактоминей 63), Эриксен, Антони (Рэшфорд 45), Фернандеш, Гарначо (Ван де Бек 79), Роналду.