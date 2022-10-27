МЮ разгромил "Шериф" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" разгромил дома "Шериф" со счетом 3:0 и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Весь первый тайм "красные дьяволы" провели в атаках, и порой не верилось, как мяч не попадал в ворота "Шерифа".

А когда показалось, что гости выстоят до перерыва, случился гол. Это Диогу Далот выиграл второй этаж после подачи Кристианом Эриксеном углового — 1:0.

Во втором тайме "Юнайтед" продолжил разрывать своего соперника и на 65-й минуте был вознагражден вторым голом. Люк Шоу с левого края штрафной набросил мяч в центр площадки, где Маркус Рэшфорд нанес удар головой — 2:0.

Точку же в матче на 81-й минуте поставил Роналду, который до этого упустил пару хороших моментов. Криштиану добил мяч в ворота после того, как голкипер "Шерифа" отразил его удар головой — 3:0.

"Юнайтед" одержал комфортную победу с крупным счетом, хотя с первым голом несколько затянул. Теперь "дьяволы" постараются взять реванш у "Реал Сосьедад" и завоевать первое место в группе.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Шериф" (Молдова) — 3:0 (1:0)

Голы: Далот 44, Рэшфорд 65, Роналду 81.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Шоу 63), Линделеф, Мартинес (Магуайр 45), Маласиа, Каземиро (Мактоминей 63), Эриксен, Антони (Рэшфорд 45), Фернандеш, Гарначо (Ван де Бек 79), Роналду.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Шериф

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2022 23:55

Количество просмотров Просмотров: 398

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  1. mancunia-planet 28.10.2022 00:21 # mancunia-planet
    Ни одного матча не провели в ЛЕ, показав достойную игру при таком владении мясом. При позиционке возят мяч туда сюда туда сюда блеать, ну это большая проблема на самом деле в целом в атаке. А играть на контрах это да, есть бегунки.

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  2. narcot 28.10.2022 00:15 # narcot
    Видео с телефона 200-того оккупанта: теперь у малыхи есть еще и лада


    https://t.me/voynareal/40452

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  3. narcot 28.10.2022 00:02 # narcot
    псв - пусси 2:0, 3 незасчитанных гола
    скюм - шериф 3:0 на изи

    ору)

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  4. takernotagiver 28.10.2022 00:01 # takernotagiver
    Столько шума из-за Арсенала, хотя Арсеналу чтоб занять первое место надо просто выиграть у Цуриха дома, а вот МЮ надо выиграть у Сосьедада, который пропустил пока лишь один мяч и которому МЮ всосал на своем поле)))))
    p.s:
    Наркоту адресуется)

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