МЮ разгромил "Шериф" и вышел в плей-офф Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" разгромил дома "Шериф" со счетом 3:0 и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Весь первый тайм "красные дьяволы" провели в атаках, и порой не верилось, как мяч не попадал в ворота "Шерифа".
А когда показалось, что гости выстоят до перерыва, случился гол. Это Диогу Далот выиграл второй этаж после подачи Кристианом Эриксеном углового — 1:0.
Во втором тайме "Юнайтед" продолжил разрывать своего соперника и на 65-й минуте был вознагражден вторым голом. Люк Шоу с левого края штрафной набросил мяч в центр площадки, где Маркус Рэшфорд нанес удар головой — 2:0.
Точку же в матче на 81-й минуте поставил Роналду, который до этого упустил пару хороших моментов. Криштиану добил мяч в ворота после того, как голкипер "Шерифа" отразил его удар головой — 3:0.
"Юнайтед" одержал комфортную победу с крупным счетом, хотя с первым голом несколько затянул. Теперь "дьяволы" постараются взять реванш у "Реал Сосьедад" и завоевать первое место в группе.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Шериф" (Молдова) — 3:0 (1:0)
Голы: Далот 44, Рэшфорд 65, Роналду 81.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Шоу 63), Линделеф, Мартинес (Магуайр 45), Маласиа, Каземиро (Мактоминей 63), Эриксен, Антони (Рэшфорд 45), Фернандеш, Гарначо (Ван де Бек 79), Роналду.
27.10.2022 23:55
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Последние комментарии:
Ни одного матча не провели в ЛЕ, показав достойную игру при таком владении мясом. При позиционке возят мяч туда сюда туда сюда блеать, ну это большая проблема на самом деле в целом в атаке. А играть на контрах это да, есть бегунки.
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псв - пусси 2:0, 3 незасчитанных гола
скюм - шериф 3:0 на изи
ору)
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Столько шума из-за Арсенала, хотя Арсеналу чтоб занять первое место надо просто выиграть у Цуриха дома, а вот МЮ надо выиграть у Сосьедада, который пропустил пока лишь один мяч и которому МЮ всосал на своем поле)))))
p.s:
Наркоту адресуется)
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