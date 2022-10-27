Принадлежащий "Арсеналу" защитник Пабло Мари получил ножевые ранения во время инцидента в торговом центре в Милане.

Напомним, этот сезон Марио проводит в "Монце" на правах аренды. Пабло отметился восемью появлениями в стартовом составе своей команды в рамках Серии А и даже забил один гол.



Однако вечером в четверг с Мари приключилась настоящая беда. Пабло стал одним из шести людей, пострадавших от нападения на супермаркет неизвестного мужчины с холодным оружием.



Нападавший был задержан другими посетителями торгового центра и передан полиции, а Мари отправился в госпиталь, сообщает Sky Sports.



Согласно информации в прочих изданиях, 29-летний испанец находится в сознании, его травмы не угрожают жизни.



"Все мы шокированы этими ужасными новостями из Италии, где несколько людей оказались в госпитале с ножевыми ранениями, включая нашего центрального защитника Пабло Мари, находящегося в аренде".



"Мы связалась с агентом Пабло, который сказал нам, что он в госпитале и серьезно не пострадал. Наши мысли с Пабло и другими жертвами этого ужасного инцидента", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Арета после поражения 2:0 от ПСВ в Лиге Европы.