Пабло Мари получил ножевые ранения
Принадлежащий "Арсеналу" защитник Пабло Мари получил ножевые ранения во время инцидента в торговом центре в Милане.
Напомним, этот сезон Марио проводит в "Монце" на правах аренды. Пабло отметился восемью появлениями в стартовом составе своей команды в рамках Серии А и даже забил один гол.
Однако вечером в четверг с Мари приключилась настоящая беда. Пабло стал одним из шести людей, пострадавших от нападения на супермаркет неизвестного мужчины с холодным оружием.
Нападавший был задержан другими посетителями торгового центра и передан полиции, а Мари отправился в госпиталь, сообщает Sky Sports.
Согласно информации в прочих изданиях, 29-летний испанец находится в сознании, его травмы не угрожают жизни.
"Все мы шокированы этими ужасными новостями из Италии, где несколько людей оказались в госпитале с ножевыми ранениями, включая нашего центрального защитника Пабло Мари, находящегося в аренде".
"Мы связалась с агентом Пабло, который сказал нам, что он в госпитале и серьезно не пострадал. Наши мысли с Пабло и другими жертвами этого ужасного инцидента", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Арета после поражения 2:0 от ПСВ в Лиге Европы.
27.10.2022 23:00
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лучше бы лузерпука какого-нибудь порезали
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