"Ньюкасл" определился с приоритетом на январь

"Ньюкасл" сделал приглашение вингера своим приоритетом на зимнее трансферное окно.

В отличие от прошлого января, когда над "Ньюкаслом" нависла угроза вылета из Премьер-Лиги, на сей раз владельцы "сорок" не планируют больших инвестиций в состав.



Однако одну точечную покупку "Ньюкасл" все же планирует совершить. Как утверждает Football Insider, "сороки" ищут забивного игрока топ-уровня на фланг — вероятнее всего, на левый.



Одной из целей клуба с "Сент-Джеймс Парк" называется 21-летний Михаил Мудрик, который блистает в "Шахтере".



Последние годы на левом крыле атаки "Ньюкасла" действовал Аллан Сен-Максимен, однако из-за проблем с задней поверхностью бедра он сыграл только пять матчей в этом сезоне.