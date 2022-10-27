"Арсенал" проиграл в гостях у ПСВ

"Арсенал" не смог досрочно выиграть свою группу в Лиге Европы, уступив в гостях у ПСВ со счетом 2:0.

В первом тайме ПСВ играл агрессивнее, несмотря на то, что не так много владел мячом, как соперник. Коди Гакпо и Хави Симонс даже забили по отличному голу, но оба были отменены из-за офсайдов.



Справедливость восторжествовала вскоре после начала второго тайма. Люк Де Йонг с подступов к штрафной сделал пас чуть левее на подключившегося Йоэя Вермана, а тот пробил в касание с левой ноги — 1:0.



На 63-й минуте хозяева удвоили счет. Это Люк Де Йонг откликнулся на подачу углового, выиграв второй этап у голкипера "канониров" Аарона Рамсдейла — 2:0.



"Арсенал" на время оказался в нокдауне. Вскоре Гакпо еще раз поразил ворота Рамсдейла, однако гостей спас офсайд.



У ПСВ были и другие шансы, но вскоре "канониры" чуть пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. Однако в остатке матча счет уже не изменился.



ПСВ одержал заслуженную победу, которая означает что интрига насчет победителя Группы G сохранится на последний тур.



ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия) — 2:0 (0:0)



Голы: Верман 55, Де Йонг 63.



"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт 74), Холдинг (Жезус 64), Салиба, Тирни (Габриэль 74), Локонга (Партей 56), Джака, Эдегор (Сака 57), Виейра, Нкетиа, Мартинелли.