"Арсенал" проиграл в гостях у ПСВ
"Арсенал" не смог досрочно выиграть свою группу в Лиге Европы, уступив в гостях у ПСВ со счетом 2:0.
В первом тайме ПСВ играл агрессивнее, несмотря на то, что не так много владел мячом, как соперник. Коди Гакпо и Хави Симонс даже забили по отличному голу, но оба были отменены из-за офсайдов.
Справедливость восторжествовала вскоре после начала второго тайма. Люк Де Йонг с подступов к штрафной сделал пас чуть левее на подключившегося Йоэя Вермана, а тот пробил в касание с левой ноги — 1:0.
На 63-й минуте хозяева удвоили счет. Это Люк Де Йонг откликнулся на подачу углового, выиграв второй этап у голкипера "канониров" Аарона Рамсдейла — 2:0.
"Арсенал" на время оказался в нокдауне. Вскоре Гакпо еще раз поразил ворота Рамсдейла, однако гостей спас офсайд.
У ПСВ были и другие шансы, но вскоре "канониры" чуть пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. Однако в остатке матча счет уже не изменился.
ПСВ одержал заслуженную победу, которая означает что интрига насчет победителя Группы G сохранится на последний тур.
ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия) — 2:0 (0:0)
Голы: Верман 55, Де Йонг 63.
"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт 74), Холдинг (Жезус 64), Салиба, Тирни (Габриэль 74), Локонга (Партей 56), Джака, Эдегор (Сака 57), Виейра, Нкетиа, Мартинелли.
27.10.2022 21:40
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горящие гейгунеры заполонили все пространство под шконарем
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Челси без кучи бабла
Чемпион Англии: 1954/55
Чемпион второго дивизиона Англии : 1983/84, 1988/89
Кубок Англии: 1970, 1997, 2000
Сити без кучи бабла
Чемпион Англии: 1936/37, 1967/68
Кубок Англии: 1904, 1934, 1956, 1969
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возрождение нольсенала
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поплыли гейгунеры
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Самый уместный матч для встряски. Уже игры 4 последних катают как будто в чулси играют
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на каком месте арсенал в апл и в группе лиги европы? Напомните плиз, а то я забыл как интернетом пользоваться
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Артета не споцал. Даже чолсе88 понятно что нужно экономить силы.
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Гакпо понравился. Ждем зимой в АПЛ. Но это вариант не для топового клуба, а для какого-нибудь Эвертона.
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Ортета опять становится Ротетой)
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Чемпионы АПЛ посыпались уже или еще продержатся немного???
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Нормальный результат для несыгранного состава, потерявшей мотивацию команды
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удачи арсеналу в лиге конференций)))
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Чё-то соснули. Приятно, что у ван Нистелроя
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орууууууу, ну типичные ггшки.
Лишь второе поражение в сезоне, и то в далеко не значимом матче, где 30% игроков не основных...и сразу пошло нытье от ггшек....)))
ну классика, а это еще им повезло что чемпинат мира на носу, так дух переведут и с новым настроем вторую половину сезона после ЧМ начнут, так бы к декабрю уже разнылись бы, что место в топ-4 под большим вопросом....оруууууууууууууууууу
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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