"Арсенал" проиграл в гостях у ПСВ

Аарон Рамсдейл "Арсенал" не смог досрочно выиграть свою группу в Лиге Европы, уступив в гостях у ПСВ со счетом 2:0.

В первом тайме ПСВ играл агрессивнее, несмотря на то, что не так много владел мячом, как соперник. Коди Гакпо и Хави Симонс даже забили по отличному голу, но оба были отменены из-за офсайдов.

Справедливость восторжествовала вскоре после начала второго тайма. Люк Де Йонг с подступов к штрафной сделал пас чуть левее на подключившегося Йоэя Вермана, а тот пробил в касание с левой ноги — 1:0.

На 63-й минуте хозяева удвоили счет. Это Люк Де Йонг откликнулся на подачу углового, выиграв второй этап у голкипера "канониров" Аарона Рамсдейла — 2:0.

"Арсенал" на время оказался в нокдауне. Вскоре Гакпо еще раз поразил ворота Рамсдейла, однако гостей спас офсайд.

У ПСВ были и другие шансы, но вскоре "канониры" чуть пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. Однако в остатке матча счет уже не изменился.

ПСВ одержал заслуженную победу, которая означает что интрига насчет победителя Группы G сохранится на последний тур.

ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия) — 2:0 (0:0)

Голы: Верман 55, Де Йонг 63.

"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт 74), Холдинг (Жезус 64), Салиба, Тирни (Габриэль 74), Локонга (Партей 56), Джака, Эдегор (Сака 57), Виейра, Нкетиа, Мартинелли.


Метки Арсенал, Лига Европы, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2022 21:40

Количество просмотров Просмотров: 1010

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Последние комментарии:




  1. gucman 27.10.2022 22:30 # gucman
    горящие гейгунеры заполонили все пространство под шконарем

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  2. takernotagiver 27.10.2022 22:28 # takernotagiver
    Челси без кучи бабла

    Чемпион Англии: 1954/55
    Чемпион второго дивизиона Англии : 1983/84, 1988/89
    Кубок Англии: 1970, 1997, 2000

    Сити без кучи бабла

    Чемпион Англии: 1936/37, 1967/68
    Кубок Англии: 1904, 1934, 1956, 1969

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  3. ruchinski 27.10.2022 22:23 # ruchinski
    возрождение нольсенала

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  4. gucman 27.10.2022 22:19 # gucman
    поплыли гейгунеры

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  5. mixmaster 27.10.2022 22:09 # mixmaster
    Самый уместный матч для встряски. Уже игры 4 последних катают как будто в чулси играют

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  6. thegodfather 27.10.2022 22:08 # thegodfather
    на каком месте арсенал в апл и в группе лиги европы? Напомните плиз, а то я забыл как интернетом пользоваться

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  7. acceptodessa 27.10.2022 22:04 # acceptodessa
    Артета не споцал. Даже чолсе88 понятно что нужно экономить силы.

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  8. brown-ale 27.10.2022 21:50 # brown-ale
    Гакпо понравился. Ждем зимой в АПЛ. Но это вариант не для топового клуба, а для какого-нибудь Эвертона.

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  9. electric 27.10.2022 21:50 # electric
    Ортета опять становится Ротетой)

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  10. chelsiukpro 27.10.2022 21:49 # chelsiukpro
    Чемпионы АПЛ посыпались уже или еще продержатся немного???

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  11. takernotagiver 27.10.2022 21:48 # takernotagiver
    Нормальный результат для несыгранного состава, потерявшей мотивацию команды

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  12. true-manc 27.10.2022 21:44 # true-manc
    удачи арсеналу в лиге конференций)))

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  13. kukuruzko 27.10.2022 21:44 # kukuruzko
    Чё-то соснули. Приятно, что у ван Нистелроя

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  14. thegodfather 27.10.2022 21:44 # thegodfather
    орууууууу, ну типичные ггшки.
    Лишь второе поражение в сезоне, и то в далеко не значимом матче, где 30% игроков не основных...и сразу пошло нытье от ггшек....)))

    ну классика, а это еще им повезло что чемпинат мира на носу, так дух переведут и с новым настроем вторую половину сезона после ЧМ начнут, так бы к декабрю уже разнылись бы, что место в топ-4 под большим вопросом....оруууууууууууууууууу

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  15. true-manc 27.10.2022 21:43 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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