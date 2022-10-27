"Юнайтед" следит за Диогу Коштой

Диогу Кошта "Манчестер Юнайтед" следит за голкипером "Порту" и сборной Португалии Диогу Коштой.

В данный момент "Юнайтед" стоит перед дилеммой насчет Давида Де Хеа, который является первым номером команды более 10 лет.

Контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. При этом Давид является самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Слухи о том, что новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг присматривает себе другого голкипера, ходят уже давно, и The Athletic утверждает, что главный скаут "красных дьяволов" среди вратарей Тони Котон будет много колесить по Европе в ближайшие месяцы.

Одним из голкиперов, находящихся на радаре у "Юнайтед", называется 23-летний Кошта, который является воспитанником "Порту".

В прошлом сезоне Диогу стал первым номером "Порту", а своей не по годам зрелой игрой в этой кампании привлек к себе большое внимание со стороны европейских грандов.

Ожидается, что именно Кошта будет первым номером сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре. К настоящему моменту Диогу провел уже 15 матчей за свою национальную команду.


Метки Кошта, Манчестер Юнайтед, Порту

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 27.10.2022 20:12 # high-malvern
    Реально классный молодой кипер. Пенальти ему нереально забить.

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  2. mancunia-planet 27.10.2022 20:10 # mancunia-planet
    Зачем? Очень нужно прям? Может лучше нападающего поискать хорошего

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