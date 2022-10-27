Клопп избежал дисквалификации за свое удаление против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп избежал дисквалификации за свое удаление в матче против "Манчестер Сити", отделавшись денежным штрафом.

Напомним, FA обвинила Клоппа в неподобающем поведении после того, как Юрген набросился на арбитров, отказавшихся зафиксировать фол Бернарду Силвы на Мохамеде Салахе в концовке победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги ранее в октябре (1:0).



Клопп, удаленный рефери Энтони Тэйлором, признал свою неправоту перед Ассоциацией, а независимая комиссия приняла решение оштрафовать Юргена на 30,000 фунтов, сообщает Daily Mail.



При этом и Клопп, и FA сохраняют право на апелляцию после того, как будут в письменном виде опубликованы причины принятого решения.