"Ньюкасл" предложит новый контракт Альмирону
"Ньюкасл" собирается предложить новый контракт на улучшенных условиях своему вингеру Мигелу Альмирону.
В январе 2019 "Ньюкасл" обновил свой трансферный рекорд, заплатив клубу МЛС "Атланта Юнайтед" 21 миллион фунтов за Альмирона.
Трансфер Мигеля долгое время считался провальным, потому что адаптация игрока сборной Парагвая к английскому футболу изрядно затянулась.
Однако 28-летний Альмирон преодолел трудности и в этом сезоне стал по-настоящему важным игроком для "сорок", отметившись шестью голами в рамках Премьер-Лиги, включая пять в этом месяце.
От действующего контракта Альмирона остается еще два с половиной года, однако The Telegraph ожидает, что вскоре "Ньюкасл" предложит Мигелю продлить свое пребывание в клубе.
27.10.2022 18:00
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Долго думал, кого же он мне напоминает: это Полли из Mafia:Definitive Edition
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Легенда предыдущим фмов.
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