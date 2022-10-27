"Ньюкасл" предложит новый контракт Альмирону

"Ньюкасл" собирается предложить новый контракт на улучшенных условиях своему вингеру Мигелу Альмирону.

В январе 2019 "Ньюкасл" обновил свой трансферный рекорд, заплатив клубу МЛС "Атланта Юнайтед" 21 миллион фунтов за Альмирона.



Трансфер Мигеля долгое время считался провальным, потому что адаптация игрока сборной Парагвая к английскому футболу изрядно затянулась.



Однако 28-летний Альмирон преодолел трудности и в этом сезоне стал по-настоящему важным игроком для "сорок", отметившись шестью голами в рамках Премьер-Лиги, включая пять в этом месяце.



От действующего контракта Альмирона остается еще два с половиной года, однако The Telegraph ожидает, что вскоре "Ньюкасл" предложит Мигелю продлить свое пребывание в клубе.