"Ньюкасл" предложит новый контракт Альмирону

Мигель Альмирон "Ньюкасл" собирается предложить новый контракт на улучшенных условиях своему вингеру Мигелу Альмирону.

В январе 2019 "Ньюкасл" обновил свой трансферный рекорд, заплатив клубу МЛС "Атланта Юнайтед" 21 миллион фунтов за Альмирона.

Трансфер Мигеля долгое время считался провальным, потому что адаптация игрока сборной Парагвая к английскому футболу изрядно затянулась.

Однако 28-летний Альмирон преодолел трудности и в этом сезоне стал по-настоящему важным игроком для "сорок", отметившись шестью голами в рамках Премьер-Лиги, включая пять в этом месяце.

От действующего контракта Альмирона остается еще два с половиной года, однако The Telegraph ожидает, что вскоре "Ньюкасл" предложит Мигелю продлить свое пребывание в клубе.


Метки Альмирон, контракты, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2022 18:00

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  1. shinigami 27.10.2022 18:26 # shinigami
    Долго думал, кого же он мне напоминает: это Полли из Mafia:Definitive Edition

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  2. hachidlo 27.10.2022 18:16 # hachidlo
    Легенда предыдущим фмов.

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