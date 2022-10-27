"Шахтер" предупредил "Арсенал", что Мудрик будет стоить "дороже Антони"
"Ассистент директора "Шахтера" по футболу Карло Николини предупредил "Арсенал, что атакующий полузащитник Михаил Мудрик будет стоить дороже Антони из "Манчестер Юнайтед".
"Арсенал" еще минувшим летом проявлял серьезный интерес к Мудрику и, как ожидается, предпримет новую попытку заполучить Михаила в январе.
21-летний украинец выдающимся образом проводит этот сезон, забив шесть голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах, поэтому "Шахтер" готов запросить за свою звезду свыше 86 миллионов фунтов, за которые "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса".
"Достаточно ли 40 миллионов евро, чтобы купить его? О такого рода цифрах нет и речи. Даже 50 миллионов евро не будет достаточно, чтобы мы связались с президентом для рассмотрения предложения. Мы оцениваем Мудрика дороже Антони, который обошелся "Манчестер Юнайтед" в 100 миллионов евро".
"У нас нет нужды продавать его, мы не хотим совершать феномен. Мы не хотим запрашивать нереалистичные цифры. Но в этой команде он самый определяющий игрок. Если ты хочешь заполучить определенных игроков, которые могут делать разницу в топ-клубах, ты также должен заплатить правильные деньги", — сообщил Николини Calciomercato.
27.10.2022 17:00
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Пусть маринуют, пока даже пол сезона на топ уровне не провёл, а уже бабки такие просят
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да пошли эти хахлы наxуй
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