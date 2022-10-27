"Челси" переманил из "Саутгемптона" главу отдела по комплектации состава

"Челси" объявил о переходе в клуб из "Саутгемптона" глава отдела по комплектации состава Джо Шилдса.

В "Челси" Шилдс займет должность содиректора по комплектации состава и поиску талантов. Джо приступит к работе в лондонском клубе, когда исполнит свои оставшиеся обязательства перед "Саутгемптоном".



У "святых" Шилдс отвечал за приглашение игроков в первую команду. Например, минувшим летом Джо заманил на "Сент-Мэри" полузащитника Ромео Лавиа, который был на радаре и у "синих", сообщает Evening Standard.



До "Саутгемптона" Шилдс успел поработать в "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас" и "Фулхэме", выполняя похожие функции.



Добавим, лишь накануне "Челси" произвел еще одно ключевой назначение, утвердив Лоуренса Стюарт своим новым техническим директором.