Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои матчи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию их анонс.
ПСВ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция
"Арсенал" уже обеспечил себе выход в плей-офф и нуждается еще в одном очке, чтобы застолбить за собой первое место в Группе G. Это имеет повышенное значение в свете того, что из Лиги Чемпионов в турнир прибывают команды вроде "Барселоны", "Атлетико" и "Аякса".
Несмотря на свои успехи в Премьер-Лиге, пока что "канониры" очень ответственно относятся в Лиге Европы, выиграв все четыре своих матча.
- Над ПСВ нависла угроза проиграть два матча в еврокубках подряд впервые с ноября 2019.
- "Арсенал" выиграл все три последних матча в Европе, не пропустив ни одного гола.
- ПСВ нанес только четыре удара в выездом матче с "Арсеналом" на прошлой неделе, и это худший показатель для команды из Эйндховена с ноября 2016 (также 4 против "Атлетико" в Лиге Чемпионов).
- "Арсенал" забивал минимум один гол в каждом из 16 последних выездных матчей в еврокубках (11 побед, 3 ничьи, 2 поражения).
- "Арсенал" проиграл только один из семи последних выездных матчей против голландских команд во всех соревнованиях (3 победы, 3 ничьи).
- Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака может стать всего лишь вторым швейцарским игроком, достигшим рубежа в 50 матчей в Лиге Европы. Пока это удалось только Давиду Дегену (51).
Нападающий "Арсенала" Маркиньос не смог отправиться на этот выезд из-за плохого самочувствия. Александр Зинченко остается под вопросом.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ШЕРИФ 22:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" будет достаточно избежать поражения, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, но если "красные дьяволы" надеются настичь находящийся в трех очках вперед "Реал Сосьедад", то обязаны побеждать "Шериф".
- Выезд в Молдову в сентябре стал первой встречей "Юнайтед" и "Шерифа". Тогда "красные дьяволы" одержали победу 0:2.
- Ни одна команда из Молдовы еще не обыгрывала кого-либо из англичан в еврокубках (1 ничья, 4 поражения).
- "Юнайтед" проиграл только один из 20 последних домашних матчей в Лиге Европы (15 побед, 4 ничьи).
- "Шериф" проиграл все три последних матча в Лиге Европы, не забив ни одного гола.
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" выдал 75 серий из 10+ точных пасов подряд — больше всех в турнире совместно с "Арсеналом".
Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан вернется уже после Чемпионата Мира. Зато возобновили тренировки Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Донни Ван де Бек. Криштиану Роналду был реабилитировал после скандала в матче с "Тоттенхэмом".
27.10.2022 15:00
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Арсинол нуждается еще в одном очке.
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"Киевские электросети": Из строя выведены ряд критически важных объектов, в Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления — чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов, вводятся беспрецедентные экстренные ограничения
Привыкайте хохлики это будет постоянно и длительное время.
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О вот и день арсосала настал, ору
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Гейгуннерасты, ваш день четверг)
Вуахахахах)))))))
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В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" выдал 75 серий из 10+ точных пасов подряд
Источник: http://fapl.ru/posts/96413/?c=1#c7666009
КОРОЛИ
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украинцы смогут посмотреть матчи если электрогенератор найдут
(ответить)
Чемпионов в турнир прибывают команды вроде "Барселоны", "Атлетико" и "Аякса".
Источник: http://fapl.ru/posts/96413/?c=1#c7666008
Атлетико может и 4 место занять
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лига лузеров
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Да кому не пох)
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