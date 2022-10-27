Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои матчи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию их анонс.

ПСВ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция



"Арсенал" уже обеспечил себе выход в плей-офф и нуждается еще в одном очке, чтобы застолбить за собой первое место в Группе G. Это имеет повышенное значение в свете того, что из Лиги Чемпионов в турнир прибывают команды вроде "Барселоны", "Атлетико" и "Аякса".



Несмотря на свои успехи в Премьер-Лиге, пока что "канониры" очень ответственно относятся в Лиге Европы, выиграв все четыре своих матча.



- Над ПСВ нависла угроза проиграть два матча в еврокубках подряд впервые с ноября 2019.



- "Арсенал" выиграл все три последних матча в Европе, не пропустив ни одного гола.



- ПСВ нанес только четыре удара в выездом матче с "Арсеналом" на прошлой неделе, и это худший показатель для команды из Эйндховена с ноября 2016 (также 4 против "Атлетико" в Лиге Чемпионов).



- "Арсенал" забивал минимум один гол в каждом из 16 последних выездных матчей в еврокубках (11 побед, 3 ничьи, 2 поражения).



- "Арсенал" проиграл только один из семи последних выездных матчей против голландских команд во всех соревнованиях (3 победы, 3 ничьи).



- Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака может стать всего лишь вторым швейцарским игроком, достигшим рубежа в 50 матчей в Лиге Европы. Пока это удалось только Давиду Дегену (51).



Нападающий "Арсенала" Маркиньос не смог отправиться на этот выезд из-за плохого самочувствия. Александр Зинченко остается под вопросом.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ШЕРИФ 22:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" будет достаточно избежать поражения, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, но если "красные дьяволы" надеются настичь находящийся в трех очках вперед "Реал Сосьедад", то обязаны побеждать "Шериф".



- Выезд в Молдову в сентябре стал первой встречей "Юнайтед" и "Шерифа". Тогда "красные дьяволы" одержали победу 0:2.



- Ни одна команда из Молдовы еще не обыгрывала кого-либо из англичан в еврокубках (1 ничья, 4 поражения).



- "Юнайтед" проиграл только один из 20 последних домашних матчей в Лиге Европы (15 побед, 4 ничьи).



- "Шериф" проиграл все три последних матча в Лиге Европы, не забив ни одного гола.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" выдал 75 серий из 10+ точных пасов подряд — больше всех в турнире совместно с "Арсеналом".



Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан вернется уже после Чемпионата Мира. Зато возобновили тренировки Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Донни Ван де Бек. Криштиану Роналду был реабилитировал после скандала в матче с "Тоттенхэмом".