Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы

Криштиану Роналду В четверг "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои матчи в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию их анонс.

ПСВ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция

"Арсенал" уже обеспечил себе выход в плей-офф и нуждается еще в одном очке, чтобы застолбить за собой первое место в Группе G. Это имеет повышенное значение в свете того, что из Лиги Чемпионов в турнир прибывают команды вроде "Барселоны", "Атлетико" и "Аякса".

Несмотря на свои успехи в Премьер-Лиге, пока что "канониры" очень ответственно относятся в Лиге Европы, выиграв все четыре своих матча.

- Над ПСВ нависла угроза проиграть два матча в еврокубках подряд впервые с ноября 2019.

- "Арсенал" выиграл все три последних матча в Европе, не пропустив ни одного гола.

- ПСВ нанес только четыре удара в выездом матче с "Арсеналом" на прошлой неделе, и это худший показатель для команды из Эйндховена с ноября 2016 (также 4 против "Атлетико" в Лиге Чемпионов).

- "Арсенал" забивал минимум один гол в каждом из 16 последних выездных матчей в еврокубках (11 побед, 3 ничьи, 2 поражения).

- "Арсенал" проиграл только один из семи последних выездных матчей против голландских команд во всех соревнованиях (3 победы, 3 ничьи).

- Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака может стать всего лишь вторым швейцарским игроком, достигшим рубежа в 50 матчей в Лиге Европы. Пока это удалось только Давиду Дегену (51).

Нападающий "Арсенала" Маркиньос не смог отправиться на этот выезд из-за плохого самочувствия. Александр Зинченко остается под вопросом.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ШЕРИФ 22:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" будет достаточно избежать поражения, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, но если "красные дьяволы" надеются настичь находящийся в трех очках вперед "Реал Сосьедад", то обязаны побеждать "Шериф".

- Выезд в Молдову в сентябре стал первой встречей "Юнайтед" и "Шерифа". Тогда "красные дьяволы" одержали победу 0:2.

- Ни одна команда из Молдовы еще не обыгрывала кого-либо из англичан в еврокубках (1 ничья, 4 поражения).

- "Юнайтед" проиграл только один из 20 последних домашних матчей в Лиге Европы (15 побед, 4 ничьи).

- "Шериф" проиграл все три последних матча в Лиге Европы, не забив ни одного гола.

- В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" выдал 75 серий из 10+ точных пасов подряд — больше всех в турнире совместно с "Арсеналом".

Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан вернется уже после Чемпионата Мира. Зато возобновили тренировки Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Донни Ван де Бек. Криштиану Роналду был реабилитировал после скандала в матче с "Тоттенхэмом".


Метки Арсенал, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, ПСВ, Шериф

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 558

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 27.10.2022 15:59 # liverpo0ol
    Арсинол нуждается еще в одном очке.

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  2. hunter022 27.10.2022 15:46 # hunter022
    "Киевские электросети": Из строя выведены ряд критически важных объектов, в Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления — чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов, вводятся беспрецедентные экстренные ограничения


    Привыкайте хохлики это будет постоянно и длительное время.

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  3. slavaukraine 27.10.2022 15:39 # slavaukraine
    О вот и день арсосала настал, ору

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  4. chelsea88 27.10.2022 15:29 # chelsea88
    Гейгуннерасты, ваш день четверг)
    Вуахахахах)))))))

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  5. wilegend 27.10.2022 15:12 # wilegend
    В этом розыгрыше Лиги Европы "Юнайтед" выдал 75 серий из 10+ точных пасов подряд

    Источник: http://fapl.ru/posts/96413/?c=1#c7666009

    КОРОЛИ

    (ответить)

  6. great-alexander 27.10.2022 15:08 # great-alexander
    украинцы смогут посмотреть матчи если электрогенератор найдут

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  7. wilegend 27.10.2022 15:08 # wilegend
    Чемпионов в турнир прибывают команды вроде "Барселоны", "Атлетико" и "Аякса".


    Источник: http://fapl.ru/posts/96413/?c=1#c7666008

    Атлетико может и 4 место занять

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  8. wilegend 27.10.2022 15:06 # wilegend
    лига лузеров

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  9. bembo 27.10.2022 15:05 # bembo
    Да кому не пох)

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