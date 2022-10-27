Конте дисквалифицирован на матч с "Марселем"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте получил дисквалификацию на заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Марселя".

Накануне рефери Данни Маккели показал Конте красную карточку за то, что Антонио чересчур возмущался отмененным голом Харри Кейна в концовке матча против "Спортинга" (1:1).



Как сообщает The Guardian, УЕФА подтвердил, что за свое удаление Конте был автоматически дисквалифицирован на один матч, как предписано правилами, и этим матчем станет выезд "Тоттенхэма" к "Марселю" в следующий вторник.



Следует отметить, что именно в гостях у "Марселя" решится, выйдут ли "шпоры" в плей-офф Лиги Чемпионов. Если бы Маккели не отменил гол Кейна, этот вопрос был бы уже решен.