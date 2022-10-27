"Челси" и "Реал" хотят Бруно Гимараэса

"Челси" обозначил интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Бруно Гимараэсу.

Гимараэс проявил себя наилучшим образом с момента перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе.



Бруно сыграл важную роль в том, что "Ньюкасл" избежал вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а сейчас 24-летний бразилец помог "сорокам" подняться в топ-4.



Игра Гимараэса не осталась незамеченной со стороны "Челси", который, как утверждает Evening Standard, уже сделал свой запрос насчет Бруно.



"Синие" обратились насчет Гимараэса после того, как узнали, что переманить Бруно хочет "Реал".



Однако "Ньюкасл" не собирается отпускать Гимараэса и уже работает над новым контрактом с Бруно. "Сороки" собираются увеличить зарплату своего ключевого исполнителя до 200,000 фунтов в неделю.