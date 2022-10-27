"Юнайтед" заинтересован в Тайлере Адамсе

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лидса" и сборной США Тайлеру Адамсу.

Адамс только минувшим летом присоединился к "Лидсу", перебравшись из "РБ Лейпциг" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов и заменив проданного в "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.



Несмотря на то, что сейчас "белые" располагаются в зоне вылета Премьер-Лиги, лично Тайлер выступает очень достойно, чем и привлек внимание "Юнайтед".



На самом деле Адамс находится на радаре у "красных дьяволов" еще со времен своих выступлений в Лейпциге. Убедившись, что 23-летний американец достаточно хорош для Премьер-Лиги, клуб с "Олд Траффорд" может перейти к конкретным действиям.



Как отмечает Football Insider, Адамс является лучшим игроком Премьер-Лиги по количеству перехватов на чужой половине поля (27) и четвертым лучшим по количеству успешных отборов (36).