"Наполи" исключает приглашение Роналду в январе

Криштиану Роналду Директор "Наполи" Кристиано Гвинтоли исключил приобретение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.

"Наполи" назывался возможным направлением для Роналду еще минувшим летом, но тогда эти слухи не материализовались.

В преддверии зимнего трансферного окна Криштиану снова связывают с уходом из "Юнайтед", однако досрочно попавший в плей-офф Лиги Чемпионов "Наполи" не собирается подбирать 37-летнего португальца.

"Роналду в январе? Мы не будем покупать игроков в январе. Нам не нужно ничего менять в этой команде. Наши дела идут отлично, и на сегодняшний день мы не планируем никаких приобретений", — цитирует Гвинтоли talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Наполи, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2022 11:00

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  1. mancunia-planet 27.10.2022 11:29 # mancunia-planet
    У них всё заипись и без него. Зачем им этот балласт на поле и космическая финансовая нагрузка.

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