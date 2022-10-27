"Наполи" исключает приглашение Роналду в январе
Директор "Наполи" Кристиано Гвинтоли исключил приобретение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в январе.
"Наполи" назывался возможным направлением для Роналду еще минувшим летом, но тогда эти слухи не материализовались.
В преддверии зимнего трансферного окна Криштиану снова связывают с уходом из "Юнайтед", однако досрочно попавший в плей-офф Лиги Чемпионов "Наполи" не собирается подбирать 37-летнего португальца.
"Роналду в январе? Мы не будем покупать игроков в январе. Нам не нужно ничего менять в этой команде. Наши дела идут отлично, и на сегодняшний день мы не планируем никаких приобретений", — цитирует Гвинтоли talkSPORT.
27.10.2022 11:00
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У них всё заипись и без него. Зачем им этот балласт на поле и космическая финансовая нагрузка.
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