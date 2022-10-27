Каррагер считает, что "Ливерпулю" следовало купить полузащитников летом

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" совершили ошибку, не став покупать полузащитников минувшим летом.

В этом сезоне "Ливерпуль" испытывает серьезные кадровые проблемы в центре поля, что было особенно заметно в минувший уикенд, когда "красные" уступили "Ноттингем Форест" (1:0).



По мнению Каррагера, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп просчитался минувшим летом, когда не смог заполучить свои приоритетные трансферные цели и не захотел довольствоваться компромиссными вариантами.



"Если вы посмотрите на полузащиту "Ливерпуля" против "Ноттингем Форест", то это было не лучшее сочетание. Там вышли молодые игроки — если уж ты выпускаешь молодых игроков, то хочешь, чтобы они действовали вместе с опытными. Ты не хочешь выпускать только молодых".



"Это была плохая игра, плохой результат. Кажется, "Ливерпуль" чувствовал, что сможет продержаться еще один сезон в полузащите после того, как они не смогли заполучить Джуда Беллингема и проиграли борьбу "Реалу" за Тчуамени".



"Этот сезон доказывает, что им следовало обратиться на трансферный рынок — хотя бы просто ради добротных игроков, потому что в данный момент их полузащита просто не функционирует. Когда у тебя есть проблемы в оборонительных и атакующих действиях, в первую очередь ты смотришь на полузащиту", — сообщил Каррагер CBS Sports.