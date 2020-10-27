Тен Хаг: "Магуайр должен вернуться к проведению матчей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его капитану Харри Магуайру по силам вернуть свое место в стартовом составе.

В этом сезоне Магуайр отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, и то были первые два матча в кампании.



Провальное начало сезона заставило Тен Хага сделать ставку в центре обороны на Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана, однако последний сейчас получил травму, и это может помочь Харри.



"У него всегда важная роль. Он был травмирован, и он рад вернуться в строй. Теперь он должен вернуться к проведению матчей. Все зависит от показываемой тобой игры. Что касается его мастерства, то тут никаких проблем нет. Он отличный игрок, и он способен делать свою работу у нас", — цитирует Тен Хага The Guardian.