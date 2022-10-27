Артета сможет потратить 50 млн. фунтов в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета получит 50 миллионов фунтов на укрепление состава в зимнее трансферное окно.

Только минувшим летом Артета инвестировал около 130 млн. фунтов в состав, подписав Габриэля Жезуса, Александра Зинченко, Фабиу Виейра, Мэтта Тернера и Маркиньоса.



Эти инвестиции себя оправдали, потому что сейчас "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.



Владелец лондонского клуба Стэн Кроенке надеется, что усиление в январе придаст импульс "канонирам" для успешного выступления во второй половине сезоне. В распоряжении Артеты будут 50 млн. фунтов.



Как сообщает The Sun, "Арсенал" едва ли вернется за Дугласом Луисом, потому что тот заключил новый контракт с "Астон Виллой". Целями "канониров" в январе могут стать полузащитник "Палмейраса" Данило, юниор "Вильярреала" Ереми Пино и плеймейкер "Шахтера" Михаил Мудрик.