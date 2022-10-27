Артета сможет потратить 50 млн. фунтов в январе

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета получит 50 миллионов фунтов на укрепление состава в зимнее трансферное окно.

Только минувшим летом Артета инвестировал около 130 млн. фунтов в состав, подписав Габриэля Жезуса, Александра Зинченко, Фабиу Виейра, Мэтта Тернера и Маркиньоса.

Эти инвестиции себя оправдали, потому что сейчас "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Владелец лондонского клуба Стэн Кроенке надеется, что усиление в январе придаст импульс "канонирам" для успешного выступления во второй половине сезоне. В распоряжении Артеты будут 50 млн. фунтов.

Как сообщает The Sun, "Арсенал" едва ли вернется за Дугласом Луисом, потому что тот заключил новый контракт с "Астон Виллой". Целями "канониров" в январе могут стать полузащитник "Палмейраса" Данило, юниор "Вильярреала" Ереми Пино и плеймейкер "Шахтера" Михаил Мудрик.


Метки Арсенал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 405

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  1. animadora 27.10.2022 08:32 # animadora
    Пиздец какая сумма огромная, все конкуренты лопнут от зависти.

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  2. takernotagiver 27.10.2022 08:26 # takernotagiver
    Хотя, зная ссаный the Sun, то скорей всего и эти средства - их плод воображения)))

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  3. takernotagiver 27.10.2022 08:18 # takernotagiver
    Нужен бы защитник на подмену Габриэля и опорник на подмену Парти, ну и нап вместо Нкетии и 50 млн дают))) Смех

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  4. takernotagiver 27.10.2022 08:16 # takernotagiver
    Не густо

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  5. easports 27.10.2022 08:01 # easports
    Заа и Тилемана делай радной.

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