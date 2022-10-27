Артета сможет потратить 50 млн. фунтов в январе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета получит 50 миллионов фунтов на укрепление состава в зимнее трансферное окно.
Только минувшим летом Артета инвестировал около 130 млн. фунтов в состав, подписав Габриэля Жезуса, Александра Зинченко, Фабиу Виейра, Мэтта Тернера и Маркиньоса.
Эти инвестиции себя оправдали, потому что сейчас "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
Владелец лондонского клуба Стэн Кроенке надеется, что усиление в январе придаст импульс "канонирам" для успешного выступления во второй половине сезоне. В распоряжении Артеты будут 50 млн. фунтов.
Как сообщает The Sun, "Арсенал" едва ли вернется за Дугласом Луисом, потому что тот заключил новый контракт с "Астон Виллой". Целями "канониров" в январе могут стать полузащитник "Палмейраса" Данило, юниор "Вильярреала" Ереми Пино и плеймейкер "Шахтера" Михаил Мудрик.
27.10.2022 08:00
Просмотров: 405
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пиздец какая сумма огромная, все конкуренты лопнут от зависти.
(ответить)
Хотя, зная ссаный the Sun, то скорей всего и эти средства - их плод воображения)))
(ответить)
Нужен бы защитник на подмену Габриэля и опорник на подмену Парти, ну и нап вместо Нкетии и 50 млн дают))) Смех
(ответить)
Не густо
(ответить)
Заа и Тилемана делай радной.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий