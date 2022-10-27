Рангник назвал шесть игроков, которых хотел привести в МЮ

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник раскрыл имена шести игроков, которых он хотел пригласить на "Олд Траффорд".

Подхватив "Юнайтед" посреди прошлого сезона после увольнения Оле Гуннара Сульшера, Рангник не получил поддержки клуба на трансферном рынке в январе, а по окончании кампании освободил тренерский мостик для Эрика Тен Хага.



Рангник даже не остался на "Олд Траффорд" в качестве советника, несмотря на изначальную договоренность, но некоторые из целей, которые хотел заполучить Ральф, могут заставить "красных дьяволов" кусать локти.



"У нас не было трансферного досье, да и клуб никогда не просил меня его составить. Несмотря на этого, для каждого было очевидно, что усиление требуется во многих зонах".



"В то время мы уже вели переговоры насчет игроков вроде Йошко Гвардиола и Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг". Этими имена были реалистичными целями".



"Мы также разговаривал насчет Альваро Мораты, Луиса Диаса, Душана Влаховича и, как я уже упоминал, Эрлинга Холанда, когда все они все еще были доступны для трансфера".



"Однако в то время клуб решил затеять перестройку команды при новом тренере", — сообщил Рангник Bild.