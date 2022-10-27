Конте возмущен отмененным голом Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал решение отменить гол Харри Кейна в концовке матча Лиги Чемпионов против "Спортинга" (1:1).

На исходе компенсированного времени Кейн поразил ворота "Спортинга" и, как казалось, принес "Тоттенхэму" три очка вместе с путевкой в плей-офф Лиги Чемпионов.



Однако после вмешательства системы VAR рефери отменил этот гол и показал возмущенному Конте красную карточку. Антонио чувствует несправедливость после таких событий.



"Все люди вышли на поле, а затем рефери решил меня удалить. Ты только что отменил самый обычный гол, и я думаю, в такие моменты можно проявить понимание".



"Как вы знаете, я не комментирую решения рефери, но в этом сезоне нам так не везет с VAR в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Думаю, это очень вредит нам. Я бы хотел посмотреть, хватит ли VAR смелости для такого решения в важном матче с командой топ-уровня. Повторюсь, это несправедливое решение, потому что мяч был перед Кейном".



"Прошу меня простить, но я очень расстроен. Иногда ты можешь смириться, но иногда это невозможно, потому что я не вижу справедливости в этой ситуации, и когда я этого не вижу, то очень, очень расстраиваюсь".



"Мы в низком темпе сыграли первый тайм, и "Спортинг" заслужил повести 1:0. Но после такого второго тайма, думаю, мы заслужили три очка. Тем не менее, теперь нам придется подождать до заключительного матча против "Марселя", — цитирует Конте Sky Sports.