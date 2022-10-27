VAR оставила "Тоттенхэм" без победы над "Спортингом"

Система VAR отобрала у "Тоттенхэма" победу в домашнем противостоянии со "Спортингом" в Лиге Чемпионов.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел сразу шесть новых игроков в стартовый состав относительно поражения 1:2 от "Ньюкасла" в воскресенье. Свой шанс получили Кристиан Ромеро, Мэтт Дохерти, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Иван Перишич и Лукас Моура. Давинсон Санчес, Клеман Лангле, Эмерсон Роял, Оливер Скипп, Ив Биссума и Райан Сессеньон переместились в запас.



В начале матча игра была вполне равной. Команды присматривались друг к другу и пристреливались.



А на 22-й минуте "Спортинг" открыл счет. Маркус Эдвардс совершил рывок со своей половины поля и, не входя в штрафную площадь, нанес удар низом в дальний угол ворот — 0:1.



Гол только придал гостям уверенности, тогда как хозяева были похожи на сонных мух. Себастьян Коатес еще раз отправил мяч в ворота Уго Льориса, но сделал это рукой вместо головы, что и заметили арбитры.



Во втором тайме "Тоттенхэм" предстал другой командой, принявшись диктовать игру и создавать опасные моменты.



"Спортинг" много оборонялся, но на 76-й минуте получил редкий для второго тайма шанс уколоть своего соперника. Однако Флавиу Назинью не смог пробить Льориса.



Буквально в следующей атаке Назинью не попал по пустым воротам, пытаясь сыграть на добивании после отраженного Льорисом удара его партнера.



Расплата за эти промахи наступила на 80-й минуте, когда Родриго Бентанкур замкнул головой подачу Перишичем углового — 1:1.



"Шпоры" воодушевились и остаток матча провели в непрерывных атаках. Уже на исходе компенсированного времени Харри Кейн отправил мяч в ворота с близкого расстояния после скидки Рояла, однако система VAR гол отменила из-за офсайда.



Провалив первый тайм, "Тоттенхэм" был вынужден напрячься после перерыва. "Шпоры" рисковали и с одинаковой вероятностью могли как победить, так и проиграть, но ничья видится справедливым результатом по итогам всего матча.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 1:1 (0:1)



Голы: Бентанкур 80 — Эдвардс 22



"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти (Хиль 71), Дэвис (Лангле 81), Дайер, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Бентанкур, Моура (Роял 82), Кейн, Сон.



"Спортинг": Адан, Инасиу, Коатес, Рейс, Порро, Морита (Фернандеш 61), Угарте, Сантуш (Назинью 62), Тринкау (Артур 71), Эдвардс (Иссахаку 71), Паулиньо (Сен-Жюст 75).



Предупреждения: Ромеро — Коатес, Угарте.