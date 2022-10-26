"Ливерпуль" разгромил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря победе 0:3 в гостях у "Аякса".

По сравнению с выездом в Ноттингем в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Джордан Хенердсон и Дарвин Нуньес.

"Аякс" едва не открыл счет уже на первой минуте, но Стивен Бергейс просто простил "Ливерпуль", пробив с отличной позиции внутри штрафной в штангу.

В дальнейшем хозяева создали еще несколько опасных моментов у ворот Алиссона, а вот "Ливерпуля" никаких моментов и даже ударов долгое время не было.

Постепенно "красные" все же прибавили в атакующих действиях и на 42-й минуте открыли счет. Хендерсон вырезал передачу с левого фланга в штрафную, где Мохамед Салах подсек мяч перед вышедшим навстречу голкипером — 0:1.

До перерыва гости вполне могли удвоить счет. Роберто Фирмино щедро поделился мячом с Нуньесом, но тот умудрился пробить в штангу.

В начале второго тайма "Ливерпуль" быстро снял все вопросы об исходе матча. Это Нуньес исправился за свой промах, головой скинув мяч в ворота после подачи Энди Робертсоном углового — 0:2.

А на 52-й минуте счет стал крупным. Салах сделал роскошную разрезающую передачу на Харви Эллиотта, который с правого края штрафной вколотил мяч под перекладину — 0:3.

На этом игра практически закончилась. Заключительные полчаса сложились безмятежно для подопечных Юргена Клоппа.

"Ливерпуль" неважно начал матч, и гол Салаха мог показаться нелогичным, учитывая игровое преимущество "Аякса". Однако более высокое мастерство позволило "красным" не только открыть счет, но и добить соперника задолго до финального свистка.

"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:3 (0:1)

Голы: Салах 42, Нуньес 49, Эллиотт 52.

"Аякс": Пасвеер, Санчес, Тимбер, Блинд (Вейндал 58), Басси, Классен (Кудус 58), Альварес (Гриллич 85), Бергейс (Консейсау 85), Бробби (Тэйлор 63), Тадич.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 87), Эллиотт (Карвалью 71), Фабиньо (Байчетич 71), Хендерсон (Милнер 71), Нуньес (Джонс 63), Салах, Фирмино.


Метки Аякс, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2022 23:55

Количество просмотров Просмотров: 966

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Последние комментарии:




  1. bembo 27.10.2022 00:52 # bembo
    Невзлин :"Украина будет в Европе, а Путин в резиновой попе"

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  2. ganinilyha 27.10.2022 00:22 # ganinilyha
    Локомопуль

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  3. v-0987654321 27.10.2022 00:15 # v-0987654321
    Лады Король ФАПЛа пошёл спать

    День был охуенчик

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  4. thegodfather 27.10.2022 00:13 # thegodfather
    вратарь порто ваще человек? ему с пенальти реально забить? оруууууууу е6нутый какой-то)

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  5. skydreams 27.10.2022 00:12 # skydreams
    хахахахах бля смотрю обзор, топово нуньез с 3 метров в пустые ворота не попал, пздц кадр))

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  6. great-alexander 27.10.2022 00:12 # great-alexander
    Россия, Путин и Ливерпуль - это лучшее что создал Господь.

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  7. v-0987654321 27.10.2022 00:12 # v-0987654321
    Отца сало Отца сало Отца сало Артурио

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  8. brown-ale 27.10.2022 00:09 # brown-ale
    Нуньес-то догоняет Холанда.

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  9. v-0987654321 27.10.2022 00:08 # v-0987654321
    Шерсть Вагиф воняеееет)

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  10. farot 27.10.2022 00:06 # farot
    барса топово сосирует.
    заебись, ой как заебись

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  11. kukuruzko 27.10.2022 00:06 # kukuruzko
    КНЯЗЬЯ!!!

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  12. raka-eve 27.10.2022 00:05 # raka-eve
    споет ли теперь мюллер левандовскому "зупе дойчланд" ?

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  13. anabanana94 27.10.2022 00:03 # anabanana94
    Я в ах1уе от отменного гола, бред какой-то, плюс Контре дали сразу красную, с куя ли?

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  14. narcot 27.10.2022 00:03 # narcot
    Пи3да, цирк в мадриде

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  15. scholes22 27.10.2022 00:03 # scholes22
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  16. takernotagiver 27.10.2022 00:01 # takernotagiver
    Шпорам аукаются судейские ляпы в их пользу. Там им и надо, пдрм

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  17. takernotagiver 27.10.2022 00:00 # takernotagiver
    Ну Атлеты конечно лажанулись

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  18. thegodfather 27.10.2022 00:00 # thegodfather
    драма шпор это п3дц просто, но почему они возмущаются это другая история...какой толк оспаривать оффсайд пи3дец тупость жи есь))))))))))))))))))

    бля базарю это такая минус мораль для шпор что просто п3дц, выезд к марселю, еще и главного коуча не будет на бровке...

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  19. ooaaaa 27.10.2022 00:00 # ooaaaa
    просто пересмотрите концовку АМ-байер

    дичь )

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  20. thegodfather 26.10.2022 23:57 # thegodfather
    петухи))))))))

    я ору, если они прое6ут марселю и уйдут в лигу европы, а шансы на это велики))
    марсель дома не подарок уж точно)

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