"Ливерпуль" разгромил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря победе 0:3 в гостях у "Аякса".

По сравнению с выездом в Ноттингем в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Джордан Хенердсон и Дарвин Нуньес.



"Аякс" едва не открыл счет уже на первой минуте, но Стивен Бергейс просто простил "Ливерпуль", пробив с отличной позиции внутри штрафной в штангу.



В дальнейшем хозяева создали еще несколько опасных моментов у ворот Алиссона, а вот "Ливерпуля" никаких моментов и даже ударов долгое время не было.



Постепенно "красные" все же прибавили в атакующих действиях и на 42-й минуте открыли счет. Хендерсон вырезал передачу с левого фланга в штрафную, где Мохамед Салах подсек мяч перед вышедшим навстречу голкипером — 0:1.



До перерыва гости вполне могли удвоить счет. Роберто Фирмино щедро поделился мячом с Нуньесом, но тот умудрился пробить в штангу.



В начале второго тайма "Ливерпуль" быстро снял все вопросы об исходе матча. Это Нуньес исправился за свой промах, головой скинув мяч в ворота после подачи Энди Робертсоном углового — 0:2.



А на 52-й минуте счет стал крупным. Салах сделал роскошную разрезающую передачу на Харви Эллиотта, который с правого края штрафной вколотил мяч под перекладину — 0:3.



На этом игра практически закончилась. Заключительные полчаса сложились безмятежно для подопечных Юргена Клоппа.



"Ливерпуль" неважно начал матч, и гол Салаха мог показаться нелогичным, учитывая игровое преимущество "Аякса". Однако более высокое мастерство позволило "красным" не только открыть счет, но и добить соперника задолго до финального свистка.



"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Салах 42, Нуньес 49, Эллиотт 52.



"Аякс": Пасвеер, Санчес, Тимбер, Блинд (Вейндал 58), Басси, Классен (Кудус 58), Альварес (Гриллич 85), Бергейс (Консейсау 85), Бробби (Тэйлор 63), Тадич.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 87), Эллиотт (Карвалью 71), Фабиньо (Байчетич 71), Хендерсон (Милнер 71), Нуньес (Джонс 63), Салах, Фирмино.