"Ливерпуль" разгромил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря победе 0:3 в гостях у "Аякса".
По сравнению с выездом в Ноттингем в стартовый состав "красных" вернулись Трент Александер-Арнольд, Джордан Хенердсон и Дарвин Нуньес.
"Аякс" едва не открыл счет уже на первой минуте, но Стивен Бергейс просто простил "Ливерпуль", пробив с отличной позиции внутри штрафной в штангу.
В дальнейшем хозяева создали еще несколько опасных моментов у ворот Алиссона, а вот "Ливерпуля" никаких моментов и даже ударов долгое время не было.
Постепенно "красные" все же прибавили в атакующих действиях и на 42-й минуте открыли счет. Хендерсон вырезал передачу с левого фланга в штрафную, где Мохамед Салах подсек мяч перед вышедшим навстречу голкипером — 0:1.
До перерыва гости вполне могли удвоить счет. Роберто Фирмино щедро поделился мячом с Нуньесом, но тот умудрился пробить в штангу.
В начале второго тайма "Ливерпуль" быстро снял все вопросы об исходе матча. Это Нуньес исправился за свой промах, головой скинув мяч в ворота после подачи Энди Робертсоном углового — 0:2.
А на 52-й минуте счет стал крупным. Салах сделал роскошную разрезающую передачу на Харви Эллиотта, который с правого края штрафной вколотил мяч под перекладину — 0:3.
На этом игра практически закончилась. Заключительные полчаса сложились безмятежно для подопечных Юргена Клоппа.
"Ливерпуль" неважно начал матч, и гол Салаха мог показаться нелогичным, учитывая игровое преимущество "Аякса". Однако более высокое мастерство позволило "красным" не только открыть счет, но и добить соперника задолго до финального свистка.
"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Салах 42, Нуньес 49, Эллиотт 52.
"Аякс": Пасвеер, Санчес, Тимбер, Блинд (Вейндал 58), Басси, Классен (Кудус 58), Альварес (Гриллич 85), Бергейс (Консейсау 85), Бробби (Тэйлор 63), Тадич.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 87), Эллиотт (Карвалью 71), Фабиньо (Байчетич 71), Хендерсон (Милнер 71), Нуньес (Джонс 63), Салах, Фирмино.
26.10.2022 23:55
Просмотров: 966
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Невзлин :"Украина будет в Европе, а Путин в резиновой попе"
(ответить)
Локомопуль
(ответить)
Лады Король ФАПЛа пошёл спать
День был охуенчик
(ответить)
вратарь порто ваще человек? ему с пенальти реально забить? оруууууууу е6нутый какой-то)
(ответить)
хахахахах бля смотрю обзор, топово нуньез с 3 метров в пустые ворота не попал, пздц кадр))
(ответить)
Россия, Путин и Ливерпуль - это лучшее что создал Господь.
(ответить)
Отца сало Отца сало Отца сало Артурио
(ответить)
Нуньес-то догоняет Холанда.
(ответить)
Шерсть Вагиф воняеееет)
(ответить)
барса топово сосирует.
заебись, ой как заебись
(ответить)
КНЯЗЬЯ!!!
(ответить)
споет ли теперь мюллер левандовскому "зупе дойчланд" ?
(ответить)
Я в ах1уе от отменного гола, бред какой-то, плюс Контре дали сразу красную, с куя ли?
(ответить)
Пи3да, цирк в мадриде
(ответить)
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Шпорам аукаются судейские ляпы в их пользу. Там им и надо, пдрм
(ответить)
Ну Атлеты конечно лажанулись
(ответить)
драма шпор это п3дц просто, но почему они возмущаются это другая история...какой толк оспаривать оффсайд пи3дец тупость жи есь))))))))))))))))))
бля базарю это такая минус мораль для шпор что просто п3дц, выезд к марселю, еще и главного коуча не будет на бровке...
(ответить)
просто пересмотрите концовку АМ-байер
дичь )
(ответить)
петухи))))))))
я ору, если они прое6ут марселю и уйдут в лигу европы, а шансы на это велики))
марсель дома не подарок уж точно)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий