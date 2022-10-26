"Челси" предлагал Эдвардсу стать "исполнительным директором по футболу"

"Челси" предлагал Майклу Эдвардсу должность "исполнительного директора по футболу".

Эдвардс сделал себе имя в "Ливерпуле", где он провел более 10 лет. С 2016 года Майкл был спортивным директором "красных", покинув мерсисайдский клуб в конце прошлого сезона.



Sky Sports может подтвердить, что после своего ухода из "Ливерпуля" Эдвардс отверг ряд европейских клубов, но выслушал предложение "Челси", чьи новые владельцы хотели видеть его не просто спортивным директором.



"Синие" были готовы сделать Майкла главным человеком на "Стэмфорд Бридж" и родственных клубах по всем футбольным вопросам, включая трансферную политику.



Эдвардса заинтересовала эта возможность, однако в конце концов он решил, что это неподходящее время, и ему будет лучше провести больше времени с семьей.



Вероятность того, что Эдвардс еще получит работу в "Челси", сохраняется. Однако Майкл планирует отдохнуть от футбола минимум до следующего лета.



Слухи же о том, что Эдвардс был близок к договоренности с "Манчестер Юнайтед", не соответствуют истине.