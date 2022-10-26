Легендарная футболка Агуэро выставлена на аукцион
Футболка, в которой бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил свой самый знаменитый гол, была выставлена на аукцион.
Речь, конечно, идет о победном для "Сити" голе в компенсированное время матча против "Куинз Парк Рейнджерс" 13 мая. Забитый Агуэро гол принес "горожанам" их первый за 44 года титул.
Как сообщает BBC, в следующем месяце эта футболка с 16-м номером уйдет с молотка. Стартовая цена лота составляет 20,000 фунтов.
Изначально эту футболку себе выпросил Марио Балотелли, партнер Агуэро по "Сити", но забыл ее на стадионе, после чего она досталась бывшему китмену "горожан", который в свою очередь безвозмездно передал ее в Национальную коллекцию футбольных футболок.
Вырученные с продажи футболки деньги пойдут на благотворительность и на лечение одного из сотрудников Национальной коллекции футболок.
26.10.2022 22:00
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КОРОЛИ!!!
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