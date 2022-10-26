Агерд готов дебютировать за "Вест Хэм"

Защитник Найеф Агерд, наконец, залечил свою лодыжку и готов дебютировать за "Вест Хэм".

Минувшим летом "Вест Хэм" за внушительные 30 миллионов фунтов приобрел Агерда у "Ренна", однако во время предсезонной подготовки Найеф получил серьезную травму.



Сейчас Агерд уже поправился, и главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес думает дать 26-летнему марокканцу несколько минут против "Силькеборга" в Лиге Конференций в четверг.



"Надеюсь, Найеф даст там то, чего у нас прежде не было. Он не примет участие в воскресном матче (против "Манчестер Юнайтед"), но мы надеемся задействовать его завтра, тем или иным образом".



"Я хочу дать ему время. Он хорошо читает игру, он быстр, он хорош в воздухе, но поскольку он еще не играл в Премьер-Лиге, нам сложно оценивать его состояние", — цитирует Мойеса BBC.