"Челси" обсудит новый контракт с Ковачичем

"Челси" планирует начать переговоры со своим полузащитником Матео Ковачичем о новом контракте.

Накануне именно Ковачич, родившийся в Австрии, открыл счет в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Ред Булл" в Зальцбурге (1:2), несмотря на свои проблемы с коленом.



Своим голом Матео лишний раз продемонстрировал свою важность для "Челси", и эта важность может только возрасти в свете возможного ухода из клуба Нголо Канте и Жоржиньо в конце сезона.



Действующее соглашение Ковачича истекает в 2024 году, однако Evening Standard утверждает, что "синие" хотят связать будущее 28-летнего игрока сборной Хорватии на более длительный срок.



Ожидается, что "Челси" и Ковачич сядут за стол переговоров после Чемпионата Мира в Катаре. Эта задача является одной из приоритетных для лондонского клуба.