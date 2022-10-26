Гвардиола обеспокоен тем, как "Сити" исполняет пенальти

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность насчет того, как его команда реализует пенальти.

Накануне Рияд Махрез упустил возможность принести "Сити" победу в выездном матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" (0:0) — удар алжирского вингнра с 11-метровой отметки был отражен голкипером.

Это уже второй загубленный пенальти Махреза в этом сезоне, а в предыдущих кампаниях осечки допускали и другие игроки "горожан", и Гвардиола соглашается, что это стало проблемой.

"Конечно, это проблема. С момента, что я здесь нахожусь, мы не реализовали 24 или 25 пенальти, причем большинство — в Лиге Чемпионов, и это чересчур".

"Я всегда ценю смелость и ответственность, чтобы делать это. Но мы не реализуем много пенальти. Мы должны это улучшить. В данном соревновании разницу делают небольшие детали".

"Рияд реализовал много пенальти в важные моменты, в том числе здесь (в четвертьфинале Лиги Чемпионов в 2021 году). Если он будет это чувствовать, то сможет взяться за исполнение пенальти в следующий раз. Но нам нужно это улучшить", — сообщил Гвардиола BT Sport.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2022 19:00

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  1. true-manc 26.10.2022 19:34 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. mancityman 26.10.2022 19:05 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. suddenly 26.10.2022 19:05 # suddenly
    Пусть Эдерсон исполняет. Он давно говорил, что готов. Да и на тренировках у него очень хорошо получается.

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  4. chr1s8rown 26.10.2022 19:03 # chr1s8rown
    бойсйа шлушка в лч будиш сосать

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