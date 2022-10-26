Гвардиола обеспокоен тем, как "Сити" исполняет пенальти

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность насчет того, как его команда реализует пенальти.

Накануне Рияд Махрез упустил возможность принести "Сити" победу в выездном матче Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" (0:0) — удар алжирского вингнра с 11-метровой отметки был отражен голкипером.



Это уже второй загубленный пенальти Махреза в этом сезоне, а в предыдущих кампаниях осечки допускали и другие игроки "горожан", и Гвардиола соглашается, что это стало проблемой.



"Конечно, это проблема. С момента, что я здесь нахожусь, мы не реализовали 24 или 25 пенальти, причем большинство — в Лиге Чемпионов, и это чересчур".



"Я всегда ценю смелость и ответственность, чтобы делать это. Но мы не реализуем много пенальти. Мы должны это улучшить. В данном соревновании разницу делают небольшие детали".



"Рияд реализовал много пенальти в важные моменты, в том числе здесь (в четвертьфинале Лиги Чемпионов в 2021 году). Если он будет это чувствовать, то сможет взяться за исполнение пенальти в следующий раз. Но нам нужно это улучшить", — сообщил Гвардиола BT Sport.