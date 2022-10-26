"Юнайтед" снова обвинен в потере контроля над своими игроками

FA снова обвинила "Манчестер Юнайтед" в потере контроля над своими игроками.

Напомним, только на прошлой неделе Ассоциация предъявила обвинения "Юнайтед" касательно потери контроля над своими игроками в матче против "Ньюкасла", когда подопечные Эрика Тен Хага принялись возмущаться отмененным голом Криштиану Роналду.



Против "Челси" в минувший уикенд "красные дьяволы" снова утратили контроль над собой, атаковав рефери Стюарта Аттуэлла, который в концовке матча назначил в их ворота пенальти за фол Скотта Мактоминея на Армандо Бройе.



Тогда Аттуэлл даже предъявил Фреду желтую карточку, чтобы погасить страсти, упомянув этот инцидент в послематчевой отчете.



В заявлении FA говорится, что на новые обвинения "Юнайтед" надлежит ответить в срок до пятницы, 28 октября.